Hermosillo tendrá el Gobierno que las familias merecen

Junto a su esposa Patty Ruibal y sus hijos, Antonio “Toño” Astiazarán, se presentó de manera oficial ante los hermosillenses como el candidato de la Alianza a la Presidencia Municipal de Hermosillo.

La explanada de estacionamiento de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) lució abarrotada por cientos de vehículos en los que asistieron familias enteras, amigas y amigos, simpatizantes y ciudadanos que apoyan una nueva opción de gobierno para la capital de Sonora.

Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN Nacional, expresó que Hermosillo no merece el reconocimiento de primer lugar nacional de “baches”, tampoco el incremento de la violencia e inseguridad, mucho menos, dejar esta ciudad en manos de quien no pudo resolver los problemas de esta ciudad.

“Con qué cara pide la reelección para la Presidencia Municipal quien no puede, quien no sabe, quien no ha podido resolver los problemas”, indicó.

Toño Astiazarán enfatizó que su gobierno acercará los servicios del municipio a los ciudadanos, habrá programas de apoyo a las colonias y la ciudad volverá a ser el orgullo de Sonora.

“Agárrense que esto penas empieza, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, porque Hermosillo tiene con qué”, recalcó Toño Astiazarán.

Estuvieron presentes además Ernesto “Borrego” Gándara Camou, candidato de la Alianza Va X Sonora al Gobierno del Estado, así como el candidato y candidata a las diputaciones federales y, los candidatos y candidatas a las diputaciones locales.

Gándara Camou mencionó que todos ellos, junto con Toño Astiazarán, serán la fórmula ganadora.