Hermosillo merece seguir con un gobierno honesto: Celida López

Recordó que durante su gobierno invirtió más de 260 millones de pesos en equipamiento, mucho más de lo que se había invertido en los últimos 15 años

La candidata de Morena por la Alcaldía de Hermosillo, Celida López Cárdenas, ante vecinas y vecinos de la colonia Gómez Morín, dijo que dos años y medio no son suficientes para componer el desastre financiero que le fue heredado por las administraciones del PRI y el PAN, como mejorar los servicios públicos y la seguridad.

Enfatizó que en su gobierno se trazó una ruta, primeramente, de contar con gente honesta y trabajadora que no viniera a robar lo que le pertenece al pueblo, porque se ha tenido que pagar más de 400 millones de pesos en puros intereses, dinero que pudo invertirse en obras y equipamiento.

Abundó que a pesar de la crisis financiera, ha sido la primera administración en 15 años que ha invertido más de 260 millones de pesos en equipamiento como bomberas, barredoras, patrullas y maquinaria completamente nueva para resolver las necesidades de las más de mil colonias de la ciudad.

“Desde el primer día he tomado la pala, me he puesto a limpiar, a bachear, a recorrer las calles y a trabajar en mejorar la seguridad pública. Ahora con mucho orgullo, hemos desplomado los delitos patrimoniales, adquirimos 172 patrullas, necesitamos 150 más y seguimos en la lucha y en la batalla”, puntualizó.

La morenista señaló que cuando tomó las riendas de la capital sonorense, se le entregó una ciudad desmantelada de todos los servicios públicos, en la que no se contaba con camiones recolectores de basura ni patrullas suficientes, pero que en su lugar se encontró con pagos de facturas por más de 90 millones al año en talleres mecánicos.