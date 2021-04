Harán filme, sobre María Félix

Se utilizaría archivo de video y fotografías que se tienen de la actriz sonorense

La vida de la actriz María Félix será explorada en diversas plataformas ya que se están preparando un documental, un filme, una obra de teatro y una telenovela sobre su vida.

Guillermo Pous, representante legal de Luis Martínez de Anda, heredero de la protagonista de La Diosa Arrodillada, indicó en entrevista a un programa de televisión de difusión nacional que se llegó a un acuerdo para usar la imagen y la propiedad intelectual de la famosa.

«Firmamos una alianza con don Luis Martínez de Anda, un 360, para poder administrar los derechos de imagen y de propiedad intelectual biográficos de ‘La Doña’ y así poder potenciar a ‘La Doña’ como persona y personaje en diferentes productos y servicios», reveló.

«Se tiene la intención de producir un documental, una película, y abarcar una puesta en escena y también una novela, y con estos productos empezar a desarrollar otros en vinculación con la imagen de ‘La Doña'».

Pous añadió que el documental no será una mezcla de ficción con material previamente grabado, sino que se le dará privilegio a todo el archivo en video y fotografía que se tiene de la estrella de Juana Gallo.

«En el documental lo que se tiene son entrevistas, declaraciones, material de archivo, mucha remembranza y memorabilia; no hay una parte ficcionada, eso sería en una bioserie, no como parte de una docuserie, no como parte de un documental», comentó.

El defensor legal también hizo mención en el programa De Primera Mano que hay una bioserie sobre la artista produciéndose pero los derechos de ese proyecto no son de propiedad de Martínez de Anda, y que se está revisando el contrato que se hizo para la producción hace varios años para saber si aún tiene vigencia