Sorprende demolición de estadio Héctor Espino

Vaya que sorprendió la demolición de la fachada del emblemático estadio Héctor Espino iniciada ayer en esta capital, porque muchos suponíamos que se aprovecharían las instalaciones al 100 por ciento, aunque se entiende que se requiere modernizar y adecuar para atender a los niños y jóvenes que acudirán a la Academia de Beisbol.

Lo que me llamó la atención es que en una época como la que estamos viviendo en la que existen carencias desde medicamentos para enfermos con cáncer y otras enfermedades, como la diabetes ya que en el IMSS desde hace meses no se tiene insulina de cierto tipo, se pretenda ejercer 89 millones de pesos en rehabilitar la entrada a ese estadio, que muy bien podría haber quedado como estaba.

De acuerdo con la información que circuló ayer ya tarde por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, la remodelación tardará seis meses y requerirá de esa inversión que será aportada por la Federación… Insisto, creo que había otras prioridades como el pavimento que está para llorar, por poner otro ejemplo…

México Evalúa coloca en primer lugar a la Fiscalía General de Justicia

Quien seguramente debe de andar con una enorme sonrisa, es la fiscal de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, luego de que de acuerdo a una evaluación de la organización México Evalúa, ocupó el primer lugar nacional en el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal, en donde obtuvo una puntuación de 9.86.

Cabe señalar que el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC), califica qué tan eficiente o deficiente es el registro oficial de los homicidios en cada entidad federativa”, que en el caso de Sonora, todo marcha en orden, según se muestra con ese resultado.

Por cierto, en 2019 Sonora se encontraba en el sexto puesto y para 2020 ya escaló al primer lugar y esperemos que se mantenga en ese tenor, que es indicativo de que están trabajando bien.

Empieza a notarse el repunte de casos de Covid en Sonora

Aunque ya nos lo habían advertido, se está registrando un repunte de casos de Covid-19 y como muestra este miércoles se contabilizaron 145 nuevos casos del virus en Sonora y los decesos fueron 14 para un acumulado de seis mil 132 defunciones y 71 mil 231 infectados.

Y como ya sabíamos esto es resultado de que algunos se relajaron durante las recientes vacaciones de Semana Santa y Pascua, por lo que es muy importante que se mantengan las medidas preventivas, porque de lo contrario en breve estaremos en la tercera ola de la enfermedad.

Para colmo, se avizora que las cepas del virus sigan mutando y haciéndose más fuerte, por lo que es muy importante no bajar la guardia, aun para aquellas personas que se han vacunado, porque se dice que hay algunas que podrían vulnerar la protección que otorga el biológico.

Así que por favor no se relaje, me ha tocado ver a gente que se enoja porque la devuelven de los supermercados porque insisten en entrar con menores o sin cubreboca, y no entienden que a final de cuentas están cuidando su salud y la de los demás… Haga caso y siga protegiéndose.

