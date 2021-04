Se quedan varios con ganas de buscar reelección… Morena los deja fuera

Finalmente se aclararon dudas y el partido Morena dio a conocer el listado de candidatos a alcaldes, alcaldesas, así como diputadas y diputados locales, en donde para algunos, contrario a lo que se esperaba, hubo algunas sorpresas.

En el caso de Hermosillo, Celida López Cárdenas fue ratificada como candidata, como se esperaba y buscará la reelección, lo que representará un escenario inédito para los hermosillenses, y así en las elecciones de junio próximo se definirá si hizo un buen o mal trabajo.

En Guaymas, quien no creía que había quedado fuera, fue la alcaldesa Sara Valle, quien se dijo sorprendida de que se halla nominado a otra persona, y hasta señaló que había hablado con el candidato a la gubernatura Alfonso Durazo. Lo que no entiendo es porqué la sorpresa cuando es una de las ediles más mal evaluadas.

En el caso de Cajeme, también quedó fuera el actual alcalde, Sergio Pablo Mariscal, quien había manifestado su intención de reelegirse y en su lugar fue nominado Javier Lamarque, lo que estaba más que anunciado, mientras que en Nogales, ocurrió algo similar con Jesús Pujol y en Navojoa, Rosario Quintero, quienes también traen muy malos números.

Y aunque inicialmente todos se mostraban muy seguros de que serían considerados para la reelección, e incluso, parecía que a Morena no le preocupaban los malos resultados, pues evidentemente no es así, lo que denota que saben que la cosa no está tan fácil.

Por cierto, cabe señalar que algunas de las candidaturas no fueron muy bien recibidas, sobre todo en lo que se refiere a diputaciones locales, por lo que podría haber algunos problemas entre los militantes de ese partido.

La violencia está impactante en la zona de Caborca

Ni siquiera acabábamos de superar el fatal accidente que dejó 16 víctimas en la carretera Caborca-Sonoyta, cuando la madrugada de ayer nos encontramos con el hallazgo de seis cuerpos tirados a un costado de la rúa que llevaba de Caborca a Sonoyta, en donde uno fue dado por muerto y resultó que estaba herido.

De acuerdo con la crónica que hicieron colegas de esa región, en el sitio los delincuentes dejaron un narcomensaje sobre los cadáveres, aunque no sabemos a quién iba dirigido.

En las primeras declaraciones del sobreviviente, dijo que es originario de Sinaloa, y que días atrás los habían levantado, los torturaron y posteriormente les dispararon para luego ir a tirarlos al sitio donde fueron hallados, aunque no dijo quienes ni porqué. Tampoco explicó, o al menos no se supo, qué andaban haciendo por esos lares.

La cuestión es que los hechos de violencia en esa región del norte y noroeste del estado se han ido recrudeciendo, a pesar de los esfuerzos de las corporaciones policiacas estatales, lo que denota que los grupos criminales no le tienen miedo a nada.

Continúa la aplicación de vacunas contra el Covid-19 con más rapidez

Este miércoles continuó la vacunación contra Covid-19 a personas mayores de 60 años y el flujo fue más ordenado y más rápido, tal vez porque la gente ya está más tranquila y sabe que el biológico alcanzará para todos, o es lo que esperamos.

Además, brigadas de la Secretaría de Salud, se pusieron las pilas y distribuyeron botellas con agua y cítricos, entre quienes hacían fila, tanto para los adultos mayores como para sus acompañantes, así como para el personal que estaba en los centros de vacunación.

Fue una muy buena estrategia a la que convocó tanto la gobernadora Claudia Pavlovich como el secretario de Salud, Enrique Clausen y suponemos que hoy y mañana también se continuará con esta excelente acción.

