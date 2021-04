Firma ‘Chicharito’ hattrick con el Galaxy

El mexicano hizo la hazaña este domingo y ya suma cinco anotaciones en dos encuentros

Para los que afirmaban que el doblete en su debut con el Galaxy había sido obra de la suerte, esa que lo ha acompañado en su carrera, Javier Hernández marcó un hattrick en la victoria de los angelinos de 3-2 sobre el New York Red Bulls, con el que se colocó en la cima de la tabla de goleo del circuito estadounidense.

El ariete tapatío firmó el mejor inicio de temporada para un goleador mexicano en la MLS luego de lograr 5 dianas en 2 partidos, cosa que no han logrado futbolistas como Carlos Vela, Érick Torres, Alan Pulido o Luis «Matador» Hernández.

Javier Hernández, que en el 2020 pasó de noche por el cuadro de los galácticos con sólo dos tantos en todo el año, volvió a ser el héroe angelino con una anotación al 9′, en la que no dio por perdido un balón y lo empujó cerca de la línea de gol; otra al 41′, en la que destacó la forma en la que controló el servicio y la última al 60′, esa sí con fortuna, pues aprovechó un mal rechace para firmar su tercera anotación del compromiso.

El canterano de las Chivas no marcaba tres goles en un partido desde septiembre de 2016, cuando el Bayer Leverkusen se enfrentó al Mainz 05 por la Bundesliga.

El cuadro del Red Bull igualó los cartones en par de ocasiones, primero con un tanto de Andrew Gutman al 26′ y posteriormente con uno de Cristian Cásseres Jr. al 63′, pero el «Chicharito» les arrebató la igualada.

El mexicano Jonathan dos Santos fue titular y abandonó el campo al 73′, sitio que ocupó el tricolor Efraín Álvarez. Hernández salió al 78′.

Los galácticos llegaron a 6 unidades y la próxima fecha se mide con el Seattle Sounders