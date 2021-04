Filma Luis Gerardo Méndez nueva serie para Paramount Plus

El actor mexicano está emocionado ya que es la primera producción en español que produce la firma estadounidense junto con ViacomCBS International Studios

El mexicano Luis Gerardo Méndez está que no cabe en ningún lado de la emoción, y es que finalmente se le cumplió uno de sus grandes sueños: trabajar con el cineasta argentino Juan José Campanella.

El realizador, famoso por su cinta de culto El Secreto de sus Ojos, arrancó en México la producción de la primera serie original en español producida por ViacomCBS International Studios (VIS) para Paramount Plus.

Se trata de Los Enviados, una historia de suspenso y acción de ocho episodios sobre «dos hombres que buscan sus almas», según explicó el propio realizador a la revista Variety.

«Pocas veces he sentido tantas cosas frente a la pantalla grande como cuando vi El Secreto de sus Ojos. Pensaba que algún día, si tenía muchísima suerte, podría trabajar con un director así. Diez años después, le pegué al gordo», escribió Luis Gerardo Méndez en su cuenta de Instagram.

«Feliz y agradecido de hacer mancuerna con uno de mis directores favoritos en la primera serie de ViacomCBS. Gracias querido Juan José Campanella por ponerme la sotana e imaginar esta locura».

Fruto de un primer acuerdo entre VIS y el argentino, Los Enviados también sumó al elenco principal a la mexicana Irene Azuela (Monarca) y al español Miguel Ángel Silvestre (Sense8).

En la serie, Silvestre y Méndez interpretan a dos sacerdotes de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano que son enviados a México. Allí deben verificar la supuesta curación milagrosa de otro sacerdote, que ha desaparecido.

Cuando descubren una comunidad psiquiátrica en las afueras de la ciudad que parece esconder más de un secreto, sus vidas, así como su fe, serán llevadas al límite.

«La serie se centrará en dos hombres que buscan sus almas», adelantó Campanella.

En Los Enviados, el realizador fusionará géneros, como en muchas de sus obras, mezclando aquí suspenso, comedia, acción y un toque sobrenatural con historias humanas «y los dilemas que los sacerdotes sufren con respecto a sí mismos, la sociedad y la fe».

La idea, agregó, es lanzar una franquicia de la serie, con cada temporada ubicada en un país diferente.

«Los Enviados profundizará en el color local. Las emociones y las relaciones humanas son universales.

«Lo que es diferente es el color local, y es hermoso unir ese elemento, cómo se ve la ciudad y lo que come la gente, con una emoción universal «, dijo el argentino.

La serie se estrenará en Latinoamérica a finales de 2021 en el nuevo servicio de Paramount Plus.