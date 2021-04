Estropean la corona a los Dodgers

Los jugadores del equipo de Colorado se basaron en batazos cortos y pifias para derrotar 8-5 al conjunto de Los Ángeles, monarcas de la última Serie Mundial

En una tarde en la que se invalidó un jonrón de Cody Bellinger por un error en el corrido de bases, los Rockies de Colorado se basaron en batazos cortos y pifias para derrotar 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles, monarcas de la última Serie Mundial.

Ni Julio Urías ni Víctor González, héroes del campeonato en octubre pasado, tuvieron actividad en Denver.

Los Rockies anotaron gracias a un squeeze play, dos lanzamientos descontrolados, un rodado de out, un error y tres sencillos productores.

Colorado inauguró la campaña con el pie derecho frente a Clayton Kershaw (0-1) y los Dodgers, que han monopolizado los títulos del Oeste de la Liga Nacional y ostentaron una foja de 22-7 sobre los Rockies en las dos temporadas anteriores.

El relevista «Chi Chi» González se llevó la victoria al tolerar tres carreras en dos innings. Daniel Bard tuvo una labor endeble en el noveno inning pero retiró a Mookie Betts mediante una línea con las bases llenas para lograr el salvamento ante 20 mil 570 fanáticos que pudieron ingresar en el Coors Field.

Colorado no inauguraba una campaña como local desde 2011.

El venezolano Germán Márquez aceptó seis hits, entregó seis boletos y aceptó una carrera en cuatro entradas.

Bellinger pareció conectar un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning. La pelota golpeó el guante del jardinero dominicano Raimel Tapia y se fue del otro lado de la valla.

Justin Turner estaba en primera y pensó que Tapia había hecho la atrapada, así que retrocedió hacia la almohadilla. Bellinger lo rebasó y los umpires marcaron out.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Edwin Ríos de 1-0.

Por los Rockies, el dominicano Tapia de 5-1 con dos impulsadas. Los venezolanos Elías Díaz de 4-1, Márquez de 1-0, Yonathan Daza de 1-0.