Está Roberto Osuna en radar de los Diablos

La llegada del lanzador sinaloense Roberto Osuna a los Diablos Rojos del México podría ser una realidad.

El pelotero de 26 años no se encuentra en ningún equipo de Grandes Ligas, y aunque su carta pertenece a la novena escarlata y sería un gran elemento para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, la prioridad es que el pitcher siga consolidándose en Estados Unidos.

«Roberto Osuna es de Diablos Rojos y el tiempo va a dictar cuándo tenga que venir. Yo creo que por el momento, la prioridad es encontrar ese contrato en Grandes Ligas, queremos que muestre la mejor versión de sí mismo y estaremos a espera de ver qué se terminar por definir, tenemos las puertas abiertas para él y solo esperamos que pueda definir su futuro.

«Vamos a permitir que termine de transcurrir este primer mes de Grandes Ligas, no creo que tengamos que apresurarnos porque hay un grupo de trabajo y vienen todavía más sorpresas», comentó Jorge del Valle, director deportivo de Diablos.

Para Miguel Ojeda, mánager de los Pingos, la calidad de Osuna podría servir de ejemplo para los jóvenes que integran el roster, además que los contagiaría con su actitud ganadora.

«Nos daría mucha profundidad en el bullpen, te viste, te hacer sentir muy bien y te da mucha seguridad, sabemos la calidad que tiene, pero sabemos que si viene y pitcha no va a estar mucho tiempo.

«Es lo que quieren los equipos de Grandes Ligas, verlo en actividad y una vez que lo vean, se lo llevarían otra vez. Pero me emociona que llegue con una actitud ganadora, de Grandes Ligas y haga un poco de lo que hace en Estados Unidos», dijo Ojeda.

Como parte de la preparación de pretemporada, los Pingos y Guerreros de Oaxaca participarán en la Copa Pasión por México del 4 al 9 de mayo, los 3 primeros juegos serán en Oaxaca y los dos restantes en el Estadio Alfredo Harp Helú.