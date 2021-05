A los candidatos a gobernador de Sonora les hace falta más contacto con la ciudadanía

Los candidatos a la gubernatura del estado deben de dejar la sala de confort y realizar reuniones con los residentes de las colonias populares y los de más escasos recursos económicos de las periferias de las ciudades, para que ellos de voz propia les planteen los problemas de los barrios y colonias. En Hermosillo los candidatos no están visitando las colonias pobres del municipio.

Creo que aún están a tiempo de componer el rumbo para conocer los problemas reales de los 72 municipios y sus habitantes. El candidato del PRI, PAN y PRD, Ernesto “El borrego” Gándara Camou, es el que más se ha acercado a los barrios populares de Hermosillo, pero todavía le faltan los más pobres, los que viven en casa de cartón en las invasiones, que también votan.

Alfonso Durazo Montaño, candidato de Morena, se está dando a conocer a través de los medios de comunicación, principalmente la televisión, así nunca conocerá Sonora, ni los barrios y las más de 400 colonias de Hermosillo. Es necesario que la ciudadanía conozca a los candidatos en vivo, para que vean que se trata de hombres y mujer de carne y hueso, igual que todos nosotros.

Esto le da más confianza a la ciudadanía y con más seguridad se presentará a las urnas a votar el próximo 6 de junio. Para cuando lleguen a los lugares de la votación ya llevarán en mente porqué candidato van a votar, de acuerdo a la impresión que les dejaron en su visita. Los medios de comunicación deben de ser los que respalden estas visitas…La propaganda debe ser medida.

Muchas apariciones en la televisión llegan el momento de que enfadan y caen “gordos” al televidente, más cuando los spots no se cambian y se actualizan…La propaganda es para ayudar a los candidatos, pero deben de tener su atractivo visual para no cansar a la ciudadanía…Durazo tienen propaganda plana que no le ayudan, más porque se basan en atacar al actual gobierno.

Creará el “Borrego” Gándara modelo regional para combate a inseguridad

Ante el fracaso nacional en el manejo de la seguridad, en Sonora se implementará un nuevo modelo regional que se focalizará en los municipios, para atender desde ahí como elemento prioritario, los hechos de inseguridad, adelantó Ernesto el “Borrego” Gándara en su visita de trabajo en Caborca.

El Candidato a Gobernador por la Alianza “Va por Sonora”, reconoció que se debe atender el tema por regiones, especialmente en Guaymas, Empalme, Cajeme y Caborca, identificados como los municipios con mayor incidencia delictiva en la entidad, pero se proyecta hacerlo en por 7 zonas de la entidad, dándole cobertura a todo el estado.

El tema presupuestal es otro aspecto que debe estar a la par con la regionalización, puntualizó, al otorgarle los recursos verdaderamente necesarios para atender la problemática como es debido.

“Traemos un proyecto integral, de construcción, de fortalecimiento de Policías Municipales, la Policía Estatal, de aumento de personal, de mejores sueldos, de capacitación y desde luego de desarrollo tecnológico, sabemos que no va a ser fácil. Vamos a insistir en más recursos de la Federación, y se apoye constitucionalmente como se debe a los municipios y los estados”, detalló.

Dijo que pese al centralismo y a la poca atención que el Gobierno Federal ha puesto en este tema que es prioritario para todos los mexicanos, como Gobernador de Sonora alzará la voz para exigir a las autoridades el fortalecimiento y otorgamiento de presupuestos como debe ser.

“Sí se puede resolver si hay un tema de fortalecimiento presupuestal en materia de municipios, de Estado, si hay fortalecimiento presupuestal y estrategias con gente que sepa de seguridad, no que lo usen como un trampolín, una verdadera coordinación entre los tres niveles de Gobierno”, garantizó el “Borrego” Gándara.

En conferencia de prensa en Caborca, el Candidato de “Va por Sonora” dijo que, pese a ser de los sectores más conflictivos y a la regionalización que planea, la atención será generalizada en toda la entidad.

“Caborca al igual que los otros municipios son prioritarios, debemos empezar a revertir, hay que hacer acciones muy concretas en el tema de la delincuencia organizada, meterle más recursos, es un tema complicado, pero no imposible de resolver”, garantizó el Candidato al Gobierno de Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]