Los concesionarios del transporte urbano en Hermosillo siempre han violado la ley

Los camiones urbanos en Hermosillo nunca han cumplido la ley al permitir los choferes a personas viajar de pie. Los usuarios del transporte urbano viajan como “sardinas”, lo que es más difícil para los pasajeros bajar al llegar a su parada. Además, representa un serio peligro en caso de registrarse un accidente. En los autobuses deben de viajar solo personas sentadas en los asientos.

Tampoco cumplen con su obligación de encender los aires acondicionados en la temporada de calor, que por cierto inicia este 01 de mayo. Además, no todos los camiones cuentan con refrigeración y cobran lo mismo que los otros que sí traen aire. Es importante recordarle a la ciudadanía usuaria de los camiones urbanos que a partir del viernes deben de exigir buen clima.

Para estas fechas los concesionarios ya deben de haberle dado servicios a la refrigeración de los 400 camiones urbanos que laboran de 6:00 de la mañana a las 22:00 horas (10 de la noche), supuestamente, ya que muchos choferes a las 20:00 horas, ocho de la noche, abandonan las rutas. Ya no hay inspectores como antes, ni despachadores, ni terminales, se la pasan vueltas y vueltas.

Lo que sí hay que destacar es que el servicio es bueno, en términos generales, los tiempos de llegada a las paradas es puntual, en ocasiones se tienen retraso por el exceso de pasajeros que abordan las unidades, motivo por el cual se viaje muy apretado (como sardinas), cuando solo deberían de subir personas de acuerdo a la capacidad de los asientos de las unidades.

Piden cuidar a niñas y niños durante este su día para evitar repuntes de Covid

Luego de que se confirmaron 15 defunciones y 111 nuevos casos por Covid-19 en Sonora, el secretario de Salud comentó que para las niñas y niños de la entidad el confinamiento ha implicado no ver a sus familiares y amigos, no ir a la escuela, no salir a jugar al parque, no ir al cine o a una piñata, y eso podría haberlos afectado emocionalmente.

“Eso, emocionalmente ha sido muy duro para ellos, por lo que es muy importante que este Día del Niño, su mejor regalo sea la esperanza del pronto regreso a una nueva normalidad”, expresó.

En cuanto a los datos estadísticos de este jueves, indicó que se confirmaron 15 decesos en 13 hombres y dos mujeres, nueve de ellos residentes de Hermosillo; Nogales dos; Cananea, Navojoa, Aconchi y San Luis Río Colorado uno cada uno, con lo que se acumulan seis mil 234 defunciones.

Además, se sumaron 111 nuevos casos por COVID en 59 mujeres y 52 hombres, residentes de Hermosillo 71; Cajeme 10; San Luis Río Colorado siete; Guaymas cuatro; Navojoa y Moctezuma tres cada uno; Huatabampo, Puerto Peñasco, Caborca y Nogales dos cada uno; Sáric, Nácori Chico, Pitiquito, Agua Prieta, y Aconchi uno cada uno.

De los 111 casos de hoy, dos fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones, con lo que se tiene un total de 72 mil 797 casos desde el inicio de la pandemia.

Se confirmaron cuatro casos pediátricos en tres niños y una niña, acumulándose mil 343 en total y un caso en una mujer embarazada para un acumulado 489… Como vemos esto todavía no termina y le falta un buen trecho…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.