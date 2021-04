Imparables las bandas criminales que operan en el país y en todo Sonora

Si las muertes por balaceras entre bandas del crimen organizado y las fuerzas policiacas, o entre mafiosos, no se calman, menos los robos a casa habitación, negocios, vehículos, entre otros, que van en aumento, esto no hace pensar ¿a dónde iremos a parar” …No creo que los policías de los tres niveles, más el Ejército y la Guardia Nacional, puedan controlar la situación. La Guardia Nacional, orgullo de Alfonso Durazo, lo dijo en el debate, no ha funcionado en Sonora.

Da la impresión de que el Gobierno federal deja actuar libremente a las bandas del crimen organizado en todo el país, porque esta invasión no solo está sucediendo en Sonora. Al parecer al presidente Andrés Manuel López Obrador “les vale” las muertes de miles de mexicanos que son atrapados por estos grupos criminales. El que debe de saber cuales son los planes del presidente, porque ocupó por dos años la secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional es, Alfonso Durazo.

A diario mueren acribillados miles de mexicanos y cientos de sonorenses en los diferentes municipios, que no se sabe quiénes son y si reciben cristiana sepultura. A lo mejor no se investiga para dar con sus familiares y entregarles los cuerpos. Antes se decía que los muertos eran personas de fuera del estado, pero en los últimos años han sentado sus bases aquí grupos del crimen organizados, incluyendo a sus cabecillas, que conviven a diario con la sociedad sonorense.

Estos grupos de criminales tienen bien cubiertos los 72 municipios de la entidad, principalmente los más grandes, incluyendo Hermosillo, la capital…Ojalá que no les dé por apoyar a los diversos candidatos a puestos de elección popular, principalmente a los seis que buscan la gubernatura del estado. Tengo entendido que son respetuosos en los procesos electorales, pero no vaya a ser que alguien “les caliente la cabeza” y descompongan las campañas electorales.

Supervisa Gobernadora entrega de becas para educación básica en Banámichi y Huépac

Contar con un apoyo podría ser la diferencia entre continuar o no con los estudios, es por eso que siempre se ha trabajado en beneficio de la educación de las y los estudiantes en Sonora, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al entregar becas para educación básica en Banámichi y Huépac. Acompañada por Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, explicó que, con motivo de la pandemia por COVID-19, y en atención a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud, se están entregando estos apoyos en una sola exhibición para evitar aglomeración de personas.

“Es una sola exhibición en un solo cheque, para no estar yendo y volviendo a ir, sobre todo en esta época de pandemia que nos ha tocado tan difícil a todos, las clases en línea muy complicado para maestros y alumnos, también para los padres de familia, es algo que sucedió a nivel mundial, pero quiero decirles que siempre voy a seguir trabajando junto a ustedes, esta es mi séptima gira por Banámichi, vamos a completar 485 giras”, comentó.

Al respecto, Alejandro Molina Salazar, presidente municipal de Banámichi, agradeció a nombre de la comunidad los apoyos entregados en beneficio de las y los estudiantes de este municipio, así como el respaldo a otros proyectos que se han traducido en una mejora en la calidad de vida de las personas que ahí habitan.

“Gracias por traer estos apoyos tan necesarios para nuestra comunidad y agradecerle en todo momento, gobernadora, por todos los apoyos que nos ha brindado en esta administración y comentarle que los avances van saliendo bien en el proyecto hídrico agrícola que traemos en el municipio”, comentó.

En un encuentro cercano con habitantes de la región del Río Sonora, la gobernadora Pavlovich refrendó su compromiso de seguir trabajando a favor de las familias sonorenses, visitando cada uno de los municipios de la entidad… En Huépac, la mandataria estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando por las y los sonorenses hasta el último día de su administración.

“Hasta el último día de mi gobierno estaré cerca de la gente, trabajando, dando lo mejor de mí, haciendo honor a mi madre que siempre me decía que el trabajo dignifica, que el trabajo siempre da resultados, que hacer las cosas bien siempre genera cosas buenas, me decía que hiciera rendir un minuto como si fuera una hora, una hora como si fuera un día y un día como si fuera un mes, es lo que he hecho todo este tiempo, trabajar muy duro, muy cerca de la gente y, sobre todo, cumpliéndole a la gente”, señaló.

Ricardo Padilla, presidente municipal interino de Huépac, mencionó que la población está agradecida con el trabajo de las autoridades, ya que la gobernadora Pavlovich ha mantenido una relación cercana con las y los ciudadanos de cada uno de los 72 municipios. “Es impecable la labor y la valoramos muchísimo, platicaba con la gente y no recuerdan ellos, la gente más adulta un gobernador que haya sido tan cercana a las comunidades, es la séptima visita de la gobernadora”, dijo.

La voz populi dice que “el borrego” Gándara ganó el debate de los candidatos a gobernador

Con relación al debate realizado el pasado martes en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, en donde los seis candidatos a la gubernatura de Sonora que participaron, la “voz populi” dice que el candidato de la Coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, Ernesto Gándara Camou fue el ganador, quedando muy por encima de Alfonso Durazo Montaño, de Morena; Ricardo Bours Castelo, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Zataráin, Cuauhtémoc Galindo y Rosarios Robles.

Hay que disfrutar estos días frescos porque son los últimos de primavera

Por otra parte, hay que disfrutar estos días de mañanas y tardes frescas porque serán las últimas de primavera, y, a partir de mañana el calor andará “peinando” los 40 grados centígrados a la sombra…No quisiera ser “ave de mal agüero”, pero son datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)…Por lo pronto, hay que darle servicios a los cooleres y aires acondicionados de sus hogares y negocios…También a los vehículos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson