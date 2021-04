Firma Gobernadora Claudia Pavlovich convenio para subsidio a las tarifas eléctricas

En respuesta a la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para que las familias de los 72 municipios de Sonora cuenten con subsidio a la energía eléctrica, dadas las altas temperaturas que se registran en la entidad, la Comisión Federal de Electricidad envió al Ejecutivo Estatal para firma de convenio de colaboración para apoyo tarifario 2021, mismo que fue suscrito este lunes por la mandataria sonorense.

Como cada año, la gobernadora Pavlovich realizó las gestiones ante el gobierno federal para que los habitantes de los 72 municipios de la entidad cuenten con un apoyo para mitigar el impacto económico que genera el alto consumo de electricidad especialmente en el verano, luego de que las altas temperaturas obligan a utilizar aparatos de enfriamiento de aire.

En días pasados, la mandataria estatal solicitó, a través de un oficio dirigido a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que se formalizara este convenio en beneficio de la economía de las familias sonorenses para hacer frente a las altas temperaturas durante el verano.

Antes, en la pasada visita a Sonora del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Pavlovich expuso esta petición y el jefe del Ejecutivo federal se comprometió a aprobar este recurso en beneficio de las y los sonorenses.

“Esta es una buena noticia, definitivamente, para las familias sonorenses que todos los años esperan el subsidio a la tarifa de electricidad, porque realmente los veranos en Sonora impactan en la economía de todos con las altas temperaturas y este apoyo es un alivio para el bolsillo de la gente”, expresó la gobernadora.

La aplicación de este convenio se otorgará a los usuarios beneficiarios para el periodo que comprende del 1 de mayo al 31 de octubre de 2021, aplicando dicho apoyo en las facturaciones del servicio de suministro eléctrico a partir del 16 de mayo de 2021 y que culmina el 16 de noviembre de 2021. Durante su administración, cada año la gobernadora Pavlovich ha gestionado ante el gobierno federal este subsidio, logrando que todos los municipios cuenten con este apoyo.

Las campañas de los candidatos a la gubernatura de Sonora no han “prendido”

Las campañas electorales de los candidatos a gobernador “no han prendido”, esperemos que en este último mes que les queda logren llegar a la ciudanía. Los candidatos tienen que hacer algo para motivar a la población, porque si no hay motivación, se podría dar el caso de que la gente no se presente a las urnas a votar el próximo 06 de junio, fecha de las elecciones. Los candidatos necesitan más contactos con la ciudadanía y no solo publicitarse en los medios de comunicación.

En Hermosillo, los candidatos no han visitado ni una tercera parte de los barrios y colonias, por lo que algo muy serio debe de estar pasando, ya que la capital de Sonora representa un 35 por ciento de la votación total…Además, es un municipio en donde la ciudadanía sí sale a votar el día de las elecciones, por lo que no se debe dejar de visitar a todos los sectores del municipio. Creo que están enfocando todas sus “baterías” a la televisión y los diarios impresos en menor escala.

Las campañas políticas deben de realizarse visitando los barrios y colonias, en donde la gente exponga sus problemas y necesidades, no diciéndole a la ciudadanía lo que quieren escuchar. Los candidatos prometen esto y lo otro, sin saber qué es lo que realmente necesitan los vecinos de los 72 municipios de la entidad…Este es un error que están cometiendo los seis candidatos a la gubernatura de Sonora…Envían mensajes a la población sin saber qué problemas tienen.

Creo que mientras las campañas políticas no se hagan de frente a la ciudadanía, en donde la gente platique con los candidatos, los vean de cerquita y pueden estrechar sus manos, o darse un fuerte abrazo y sellar un pacto…Los medios de comunicación deben de respaldar las campañas, pero no ser lo medular para convencer a la ciudadanía a votar por ellos…Los candidatos deben de inventar algo nuevo para llegarle a la población mayores de 18 años y con credencial para votar…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

