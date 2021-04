Imposible que Sonora regrese en este ciclo escolar a clases presenciales

No creo que los alumnos de educación básica de Sonora regresen a clases presenciales en este ciclo escolar, porque la vacunación va lenta y los planteles educativos se encuentran muy descuidados. Todavía no se termina de vacunar a los adultos mayores, ni siquiera se tiene un programa para empezar con la limpieza de las escuelas que se ven sucias y con maleza crecida. El gobierno del estado sabe que es imposible regresar a las aulas en uno o dos meses.

Aunque los niños y los adolescentes están enfadados por el encierro, así como los padres de familia, se ve difícil que se regrese a los salones de clases. Los niños que tienen quién los auxilien aprovechan más o menos las clases en línea, pero muchos no lo tienen, por lo que estos van más atrasados. Nunca serán iguales las clases en línea que las presenciales, por lo que sí habrá un atraso en la educación de los niños, pero ni modo, esto no está en manos del gobierno.

Los niños necesitan convivir con sus amiguitos y compañeros de clases, corretear a la hora del recreo y recibir la educación de sus maestros y preguntar sus dudas abiertamente en forma personal. Esto creo que no será posible, al menos en el actual ciclo escolar y vale más no presionarse y esperar, cuando la pandemia del Covid-19 pase, o que todos los adultos, padres y madres de familia, maestros y niños hayan recibido su antídoto para no correr riesgos.

Los gobiernos no están haciendo nada para regresar a clases presenciales, porque saben que no será posible, al menos en este ciclo escolar, por lo que vale más esperar tranquilamente y que los niños aprovechan al máximo las clases vía Internet, algo aprenderán en sus estudios virtuales y vale más algo que nada…Las maestras y maestros también deben de estar cansados y desesperados por volver a las aulas…Esperemos pronto todo vuelva a la normalidad.

En campaña Célida López conocerá los problemas reales de Hermosillo

Qué bueno que la exalcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, ahora como ciudadana común y corriente, se pueda dar cuenta cómo se encuentra el municipio, en una ciudad capital, en donde abundan los problemas de falta de servicios públicos. Es cuestión de que se dé una vuelta por los barrios periféricos en donde no se puede ni respirar debido a tanto polvo que arropa a todos sus habitantes…Celida busca la reelección ante una competencia muy fuerte.

La alcaldesa con licencia, como candidata se podrá darse cuenta de la problemática de la capital de Sonora y empezar su nueva gestión, si resulta ganadora, con una visión más clara de los problemas que aquejan a la ciudadanía…Antonio Astiazarán Gutiérrez y David Figueroa Ortega, serán los adversarios de Celida, por lo que la contienda estará muy competida. Usted y yo, y todos los ciudadanos en edad de votar que radican en Hermosillo, decidiremos al ganador.

Continúa Sonora atrayendo nuevas inversiones: Luis Núñez

A pesar de las condiciones económicas locales, nacionales y mundiales derivadas de la pandemia por Covid-19, Sonora continúa atrayendo inversiones y, con ello, generando nuevos empleos, de ahí que por tercer mes consecutivo se colocó en los primeros lugares en recuperación de fuentes

de trabajo a nivel nacional, indicó Luis Núñez Noriega. El vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora y titular de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) señaló que aunado a la baja de fallecimientos por Covid-19 en la entidad, en los últimos días, según datos de la Secretaría de Salud, en el estado se tienen buenas noticias en el tema de la reactivación económica y recuperación de empleos. “Esta semana por tercer mes consecutivo Sonora se colocó de nuevo en los primeros lugares en recuperación de empleos a nivel nacional, ocupando en esta ocasión el tercer lugar con 6 mil 35 nuevos empleos generados durante el mes de marzo, según los datos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A pesar de las condiciones económicas locales, nacionales y mundiales, Sonora continúa atrayendo inversiones”, afirmó. Al cierre del primer trimestre de 2021, Sonora se ha colocado como la segunda entidad en recuperación de empleos, detalló Núñez Noriega, luego de que en enero se generaron 12 mil 003 puestos de trabajo nuevos, en febrero se contabilizaron 11 mil 547 y en marzo 6 mil 035 nuevos empleos. “La suma de empleos generados durante este año es de 29 mil 585 puestos de trabajo formales, producto del esfuerzo que se debe reconocer del empresariado sonorense, de los inversionistas extranjeros y de las autoridades que se encargan de alentar la reactivación económica”, dijo. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

