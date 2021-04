¿Se tiene contemplado aplicar la vacuna del Covid a los internos de los penales de Sonora?

Algunas personas me preguntaron que si cuando iban a vacunar a los internos de los ceresos de Sonora, pero en verdad “me agarraron fuera de base” y no supe responder, por lo que le pregunto al secretario de Salud en la entidad, Enrique Classen Iberri, lo mismo.

En verdad no han dicho cuándo aplicarán la vacuna contra el Coronavirus a ese sector de la población. Creo que son 13 centros penitenciarios en Sonora y todos se encuentran saturados, por lo que debe ser un riesgo que se contamine uno, porque el mal se propagaría de inmediato a todos los reclusos.

Me imagino que el Gobierno del Estado ya tiene programadas las brigadas de vacunación para evitar una pandemia interna en donde se enfermen con Covid-19 y que buena parte de ellos mueran. Faltan muchas personas en ser vacunadas, todavía no se termina con los adultos mayores…

Las colas para recibir las vacunas, si es que siguen así de lentas, se confundirán con las filas de las personas que saldrán a votar el próximo 06 de junio…Lo buena que el producto existe, malo sería que se escaseara la vacuna dejando a gran parte de la población sin vacunarse.

Las personas que ya fueron vacunadas se sienten más tranquilas, no importa que apenas hayan recibido la primera dosis…Mientras hay otras que le han puesto “pero” a todas las vacunas, fomentando la duda entre la población sonorense. A pesar de esto, la gente sigue asistiendo a los centros de vacunación a que le aplique el antídoto. No hay que tener temor, todas las vacunas son efectivas. Los gobiernos están haciendo todo lo posible para conseguir la medicina y no nos queda de otra más que apoyarlos para haber si es posible pase pronto esta pesadilla que ya tiene un año.

En Hermosillo la mayoría de la población usa el cubrebocas en sus tareas diarias. Sin embargo, todavía hay algunos renuentes que no quieren usarlo. Los jóvenes, en sus reuniones de fin de semana, guardan la protección, muy seguros de que ninguno de los asistentes a sus reuniones está contagiados. Es que nadie se da cuenta que cuenta con la enfermedad hasta que los síntomas los comienzan a atacar y es cuando van a ver al médico. Esta enfermedad es terrible y si uno no se encuentra bien protegido, no la libra…Háganle caso a las autoridades de Salud.

Confirma Secretaría de Salud 8 muertes y 109 nuevos casos por Covid-19 en Sonora

La Secretaría de Salud en Sonora confirmó este viernes ocho decesos por COVID-19 y 109 nuevos casos por COVID-19 con lo que se acumulan 6 mil 156 defunciones y 71 mil 527 casos en total desde el inicio de la pandemia. Los fallecimientos ocurrieron en 5 hombres y 3 mujeres, residentes de: Cajeme y San Luis Río Colorado 2 cada uno; Etchojoa, Guaymas, Hermosillo y Navojoa 1 cada uno.

De los 109 nuevos casos por COVID se presentaron en 61 mujeres y 48 hombres, residentes de: Hermosillo 41; Cajeme 26; Guaymas 15, Huatabampo 7, Empalme 6; Benito Juárez, San Luis Río Colorado y Navojoa 3 cada uno; Caborca 2; Nogales, Agua Prieta y Puerto Peñasco 1 cada uno.

Se confirmaron 3 casos pediátricos, en 2 niñas y 1 niño, acumulándose mil 306 casos en total. Se contabilizó 1 caso nuevo en una mujer embarazada, acumulándose 485 casos en total. Se han realizado 125 mil 919 pruebas, de las cuales 71 mil 527 han sido casos confirmados y 54 mil 392 son casos descartados.

Se han contabilizado 8 mil 102 personas con cuadro leve, 841 acticos y 7 mil 261 con seguimiento terminado; 119 personas se encuentran hospitalizadas, 29 estables, 68 graves y 22 críticos. A la fecha se han recuperado 64 mil 411 personas de Covid-19 en Sonora.

Atiende Gobierno de Hermosillo rezagos en Miguel Alemán

Servidores públicos municipales, encabezados por el alcalde Fermín González Gaxiola, visitaron la Comisaría Miguel Alemán para dar seguimiento a las necesidades de los habitantes de esta localidad, donde se han invertido 116.9 millones de pesos durante la presente administración, en obras y acciones para mejorar la calidad de vida de las familias.

“Hacemos un recuento de las acciones en el lugar, aunque todavía es significativo el número de necesidades que existen, se ha realizado la inversión más grande desde las últimas cuatro administraciones”. “El balance con sus habitantes es muy positivo, porque el pueblo y la ciudad estaban abandonadas y se ha hecho un gran esfuerzo; a pesar de las limitaciones, hemos alcanzado metas impensables”, agregó.

La inversión incluye pavimentación de vialidades, construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, iluminación de los ejidos El Triunfito y Dalias; construcción de colector de drenaje sanitario; seguimiento a la regularización de lotes, alumbrado en campo de béisbol, reparación de líneas de agua potable y drenaje.

También, se ha invertido en equipamiento con patrullas, camiones de basura, dompes; así como talleres vía zoom y rehabilitación de bibliotecas por parte del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), construcción de techumbre en el polideportivo de la comunidad Triqui, entre otras acciones.

