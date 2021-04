Los candidatos a la gubernatura del estado prometen lo mismo en sus campañas políticas

Mientras los candidatos a la gubernatura prometen en sus discursos de campaña que resolverán los problemas de Sonora, los habitantes de los 72 municipios de la entidad cada vez ven más lejano ese día…Es que son muchas las campañas que han visto pasar que ya no creen en promesas de políticos que pretenden ganar el voto ciudadano…Las calles de Hermosillo se encuentran hechas pedazos, sin embargo, Célida López Cárdenas, tiene la hombría de buscar la reelección.

Creo que desde el gobierno municipal de doña Alicia Arellano Tapia (1979-1982), los hermosillenses no miran un municipio limpio, ordenado y sin baches, como actualmente ocurre. Claro, son otros tiempos, precisamente por eso lo comento. Ahora hay más dinero, más tecnología, más negocios de todo tipo que dejan más dinero al municipio y al estado. Doña Alicia, madre de la actual gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, fue una alcaldesa muy trabajadora.

Los candidatos a la gubernatura del estado “no traen nada en la bola” y prometen lo mismo a los mismos ciudadanos de los sectores de cada municipio al que visitan…Les hace falta los mítines populares, en donde la gente del pueblo esté presente y les planteen los problemas de las comunidades y sus habitantes…Hasta ahora se han reunido con empresarios, ganaderos, comerciantes, etc, que les exponen situaciones muy distintas a los del “populacho”.

Ernesto Gándara Camou, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Bours Castelo, a poco más de un mes de campaña, no han tenido contacto con los habitantes de los barrios populares, a lo mejor, las visitas a estos lugares las tienen programadas para el último mes de campaña…Al parecer, están destinando todo el tiempo para grabar spots de televisión, principalmente Durazo, Gándara y Bours…También se publicitan en prensa (diarios) y, ocasionalmente en entrevistas de radio.

Los cinco candidatos a la gubernatura que se encuentran en campaña se la pasan “pian pianito” en oficinas refrigeradas, cuando deberían de andar en los barrios y las colonias, antes de que se venga el calor de a buenas de los meses de abril y mayo…Las elecciones, en donde se elegirá al próximo gobernador de Sonora, a 72 presidentes municipales, 21 diputados locales y siete federales, será el 06 de junio…Parece que falta mucho, pero no, ya están a la vuelta de la esquina.

Atestigua Gobernadora entrega de becas y estímulos a estudiantes de la zona rural de Hermosillo

Para garantizar que niñas, niños y jóvenes de Sonora continúen con su educación, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó la entrega de becas académicas, de apoyo para internet y estímulos educativos a estudiantes de las zonas rurales de Hermosillo, como La Victoria, San Pedro El Saucito, El Tazajal, Estación Zamora y El Tronconal.

Acompañada por Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura (SEC) y de Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la mandataria estatal visitó la Escuela Primaria “Independencia” del ejido La Victoria y el Preescolar “Emiliano Zapata”, de San Pedro El Saucito, donde señaló que la principal herramienta que se le puede dejar a la infancia y juventud sonorense es la educación, por eso la importancia de entregar estos apoyos para que continúen su educación y sean personas de bien.

“Para mí es muy importante continuar con las becas, que las becas se dieran en tiempo y forma, lo más importante que le podemos a nuestros hijos es la educación, por eso me empeñé en seguir entregando las becas, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido”, afirmó.

En lo que va de su administración, se han entregado más de 253 mil becas y estímulos educativos, destacó la gobernadora Pavlovich, quien añadió que, desde el inicio de su gobierno, el tema de las becas y apoyos académicos ha sido prioritario y, a pesar de las dificultades que ha traído consigo la pandemia por el COVID-19, se crearon estrategias para llevar este beneficio de forma oportuna y transparente.

“Siempre les dije que yo iba a ser una mujer de palabra, que les iba a cumplir, que lo que se podía, se podía y lo que no, no, y en el tema de las becas he cumplido, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, las becas se siguen entregando”, apuntó.

La gobernadora entregó becas y estímulos educativos para nivel Básico a estudiantes de escuelas públicas; apoyos de internet y becas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) para residentes de las citadas zonas rurales de Hermosillo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

