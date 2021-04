Sonora tendrá tarifas eléctricas de verano: Claudia Pavlovich

Para que las y los sonorenses puedan hacer frente a las altas temperaturas que se registran en la entidad durante el verano, es necesario que cuenten con el subsidio de la tarifa eléctrica, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al formalizar ante el Gobierno Federal la gestión para este año de este beneficio para la población sonorense.

La mandataria estatal solicitó, a través de un oficio dirigido a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la firma del convenio para el presente año, con lo que busca beneficiar a las familias sonorenses y evitar que las altas temperaturas impacten fuertemente en su economía.

Esta gestión que realiza cada año la mandataria estatal consiste en equiparar a la tarifa 1F, mediante un subsidio, a los 72 municipios de la entidad que facturan con base en las tarifas domésticas 1A, 1B, 1C, 1D y 1E; además, se busca que una vez más los clientes de Alto Consumo (DAC) que consumen hasta mil 200 Kwh mensuales sean favorecidos con el apoyo de su tarifa de origen, a fin de evitar que se les eleve sustancialmente el recibo.

La gobernadora Pavlovich explicó que este convenio representa lo equivalente a un importe estimado en 601 millones 327 mil 179 pesos y, de ser aprobado, beneficiará la población de los 72 municipios a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre del presente año.

Recordó que, en días pasados, Hermosillo registró ya el primer récord de temperatura más alta para un día 4 de abril, al alcanzar los 42 grados centígrados, lo que es un recordatorio puntual de que en Sonora es vital contar con subsidio a la tarifa eléctrica.

Destacó que, en Sonora, por las altas temperaturas, el aire acondicionado es una necesidad y, durante la pandemia, al estar resguardados en sus hogares, las y los sonorenses han tenido que hacer un mayor uso de estos aparatos.

En la pasada visita a Sonora del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Pavlovich le solicitó que el estado contara nuevamente con este subsidio, ante lo cual el jefe del Ejecutivo Federal respaldó la petición de la mandataria sonorense y se comprometió a aprobar este apoyo para los 72 municipios de la entidad.

Se le “desmorona” el país a AMLO por tanta violencia; Sonora no es la excepción

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se la pasa en su sala de confort en Palacio Nacional, en donde fincó su residencia por seis años, el país se le desmorona al incrementarse cada día más la violencia. Los policías soldados de la Guardia Nacional se la pasan modelando en los vehículos militares, mientras los acribillamientos, enfrentamientos entre bandas de criminales, secuestros, asesinatos en la vía pública, etcétera, continúan sin que la ciudadanía tenga a donde quejarse. Sonora no está exento de esta violencia y ahora ya no matan a uno, sino en grupo.

Lugares como Caborca, un municipio pequeño, las bandas de delincuentes se pasen en vehículos por sus calles a plena luz del día, matando a cuanta persona se les pone enfrente, sin que los soldados de la Guardia Nacional se den cuenta, eso nadie se lo cree. Si uno analiza bien a los militares, de puede dar cuenta que siempre andan impecablemente vestidos y sin ensuciar el uniforme, lo que significa que no hacen nada. Entonces, ¿cuál es la misión que debe de cumplir la Guardia Nacional? Lo cierto es que cada día hay menos habitantes en Sonora y más viudas.

La pandemia del Coronavirus y las muertes del crimen organizado acabarán con Sonora, porque nadie está haciendo nada para frenar las defunciones…El Coronavirus no deja de enfermar y matar a sonorenses y todavía falta la mayoría de la población en recibir la vacuna. Es más, no se termina con las personas de la tercera edad…Lo buena que llegaron unas poquitas de vacunas y esto calmará un poco la cosa, esperemos que no haya escasez a nivel mundial, porque entonces sí nos quedaríamos a medias…Ojalá que siempre haya dinero en caja para poder comprar el antídoto.

