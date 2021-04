Continúa López Obrador “montado en su macho” negándole la vacuna a médicos y enfermeras

No alcanzaron las vacunas calculadas para esta semana y se reanudará la vacunación el próximo lunes. Qué bueno que se presentaron muchos adultos mayores a recibir el antídoto, pero todavía quedaron unos cinco mil pendientes. A como va la vacunación de lenta en el país, se va a empalmar con el día de las elecciones el próximo 06 de junio. México necesita comprar más vacunas, de esas que se aplican una sola vez, porque es el doble el trabajo para los trabajadores de salud. Las personas que ya recibieron una dosis esperarán un llamado para que se presenten a recibir la otra en unos veintitantos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho caso a los médicos y enfermeras de hospitales privados que le están pidieron que les apliquen la vacuna porque laboran en una zona de riesgo. Los médicos han hechos manifestaciones y paros en todo el país, incluyendo la Ciudad de México y de plano los han ignorados…El mandatario anunció que la próxima semana se vacunará a todos los maestros de las escuelas públicas y privadas. No se saben los motivos del porqué el presidente la haya agarrado en contra de los médicos, pero es otro grupo de profesionistas que se echa en contra.

Es caprichoso y desde que se “monta en su macho” nadie lo puede bajar…Al parecer no tiene buenos asesores, o de plano no les hace caso a estos. Lo cierto es que no solo se echará de enemigos a los médicos, sino a mucha gente del pueblo que poco a poco se van sumando con sus apoyos a los galenos. Son muchos grupos de mexicanos que López Obrador se ha echado en contra y si continúa igual, terminará solo, o renunciará antes de terminar su mandato. La gente les da poder a los gobernantes, pero también se los quita con el voto ciudadano.

Las próximas elecciones la votación a favor del partido Morena no será la misma de hace tres años

En las próximas elecciones del 06 de junio, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya no tendrá la misma votación que las elecciones pasadas de hace casi tres años, en donde la gente votó con los “ojos cerrados” por López Obrador y todos los candidatos de morenistas se llevaron casi el carro completo en todo México…El presidente ha tenido muchas fallas y no ha cumplido muchas de las promesas de campaña. Además, los alcaldes y gobernadores no han podido con “el paquete” y la gente se encuentra muy decepcionada.

Por otra parte, Celida López Cárdenas, pidió licencia para retirarse del cargo por tres meses como Presidenta Municipal de Hermosillo, porque buscará la reelección, confiada de que les ha respondido a los hermosillenses en sus casi tres años de gobierno…Célida está segura de que la mayoría de los habitantes de nuestra capital en edad de votar la favorecerán con el sufragio. Hay que reconocerle el valor de la mujer originaria de Puerto Peñasco, Sonora, que sin tener ninguna posibilidad de triunfo hace tres años, la gente la respaldó con el voto, gracias a Andrés Manuel.

López Cárdenas la pensó más de dos veces para tomar la decisión de buscar la reelección, luego de conocer la decisión de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, de no postular como candidatos a Ernesto De Lucas Hopkins, ni a Norberto Barraza Almazán. Ahora ella está segura de que ni Antonio Astiazarán Gutiérrez, de Vamos Por Sonora, ni David Figueroa Ortega, de Movimiento Ciudadano, podrán ganarle la elección…Lo que sea de cada quién, Célida siempre ha sido muy “aventada” y, por supuesto, tiene muchas posibilidades de ganar la elección.

Lo que me llama la atención es que los tres candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo son de fuera de la ciudad, como si no hubiera gente local que le gustaría gobernar al municipio en donde nació…NI De Lucas, ni Barraza Almazán son de Hermosillo. Los que tienen más tiempo radicando en Hermosillo son Toño Astiazarán y David Figueroa, este último con sus ausencias políticas, cuando ocupó los puestos de Cónsul de San José California y Los Ángeles California, pero su residencia la tiene desde hace muchos años por la calle Simón Bley, en Alberto Gutiérrez y José María Mendoza, en la colonia Olivares.

Todos los adultos mayores de 60 años recibirán el biológico la próxima semana: Claussen

Un total de 67 mil 700 adultos mayores recibieron la aplicación de la vacuna AstraZeneca en Hermosillo durante los cuatro días de jornada de vacunación desarrollada hasta el viernes en Hermosillo, informó Enrique Clausen Iberri.

El titular de la Secretaría de Salud en Sonora explicó que, según el plan nacional de vacunación, los adultos mayores que no alcanzaron la aplicación del biológico en estos primeros cuatro días serán vacunados la próxima semana, con la finalidad de que todo este grupo poblacional esté inoculado.

“El proceso fue muy rápido debido a la coordinación de todas las autoridades, los adultos que faltaron van a recibir su vacuna la próxima semana”, comentó.

Clausen Iberri reconoció la gran labor que realizaron en esta jornada de vacunación todas las autoridades y el personal de salud de las diferentes instituciones como IMSS, Sedena, Bienestar, Isssteson, Cruz Roja, CRUM Sonora, Policía Municipal, voluntarios, así como empresas que enviaron apoyo a este proceso.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson