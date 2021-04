Pide licencia para retirarse del cargo la alcaldesa de Hermosillo Célida López Cárdenas

Decide alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, solicitar licencia por tres meses al Cabildo para buscar la reelección, quedando en su lugar por ley, el Síndico Procurador, Fermín González Gaxiola, que posiblemente termine la administración…Celida está muy segura de ganar la elección, cuando sus adversarios son políticos honestos y con capacidad probada, entre ellos, Antonio Astiazarán Gutiérrez, de “Va por Sonora”; David Figueroa Ortega, de Movimiento Ciudadano (MC), entre otros. Como Síndico quedó Jesús Benito Pérez Valenzuela

Es un riesgo que tomará la alcaldesa, ya que, si pierde, quiere decir que los hermosillenses no la quieren y, si gana, para redoblar esfuerzos y en un futuro, podría buscar la candidatura al gobierno de Sonora. También podría sumarse a la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador o, en caso de ganar Alfonso Durazo Montaño, formar parte de su gobierno. Sin chamba no se quedará, y menos después de tres años de alcaldesa, que podría convertirse en empresaria, aunque jura y perjura que ella y sus funcionarios son muy honestos.

No la tendrá fácil Célida, pero qué bueno que sea optimista y que tenga confianza de que la ha hecho muy bien en los casi tres años que lleva como presidenta municipal. Como siempre ocurre, la alcaldesa con licencia tiene conformes a unos y otros no, pero los inconforme no son enemigos, como ella lo señala, lo que pasa que no les llegaron los beneficios de la administración a sus barrios y colonias, porque es imposible acabar con todos los problemas de un municipio como Hermosillo. Cabe señalar que es la primera vez que un alcalde o alcaldesa busque la reelección.

No creo que López Cárdenas regrese a terminar la actual administración municipal, gane o pierda, porque su mentalidad ya será otra…Si gana se tiene que dedicar a organizar el próximo gobierno y, si pierdes, en buscar una explicación del porqué le fallaron los hermosillenses. Así es el mundo la política, a veces estás y a veces no, por eso los políticos son tan “conchudos”, tienen el carapacho muy duro, además, todo se les resbala…Toño Astiazarán y David Figueroa vienen de la banca, en estos momentos no tienen un puestos público en el gobierno…¿Esa es ventaja o desventaja?

Solicita gobernadora Pavlovich ante Conago priorizar vacunación a todo trabajador de la salud

Dentro del esquema de vacunación que opera desde hace varias semanas para proteger la salud y la vida de las y los mexicanos debe priorizarse la vacunación contra el COVID-19 a todo el personal de salud, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Al encabezar la reunión virtual, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en la que participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de los estados y funcionarios federales, la mandataria sonorense detalló que aunque ya el personal de salud de primera línea de atención recibió su vacuna contra este virus, ahora es importante priorizar la aplicación del biológico al resto de trabajadores de la salud de hospitales públicos y privados.

“Creo que la línea es muy endeble entre la primera y segunda línea de los trabajadores de la salud; creo que es muy importante que se haga una valoración clara, pero no podemos dejar a esta gente por fuera, que además ha dado todo en esta época de la pandemia y han estado ahí en el primero, segundo frente, pero han estado”, manifestó.

La gobernadora Pavlovich puso como ejemplo que al recorrer uno de los puntos de vacunación, una enfermera que aplicaba la vacuna contra el COVID-19 y que tiene contacto con cientos de personas, no ha sido vacunada, por lo que, dijo, es importante que no se deje por fuera del proceso a trabajadores de la salud que han estado apoyando durante la pandemia, ya que cualquier trabajador de la salud está expuesto a contagiarse.

Además, la presidenta de la Conago detalló que es preocupante que aun cuando hay avance en la estrategia de vacunación, es mucha la población que falta, tan solo en Sonora, como ejemplo, van 276 mil vacunas aplicadas, es decir, solo el 12 por ciento de la población que puede ser susceptible a vacunación.

“Estoy sumamente preocupada porque si eso es a nivel país, insisto, pues la tercera ola sí nos puede pegar con mucha fuerza”, dijo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

