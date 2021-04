Los servidores de la nación son el “prietito en el arroz” en el programa de vacunación

En forma normal se llevó a cabo la vacunación contra el Coronavirus en todos los centros de vacunación, incluyendo a las personas que se presentaron a bordo de sus vehículos. En el Cebtis 132, en donde me aplicaron la primera dosis, se registraron dos incidentes entre adultos mayores que hacían cola y los “servidores de la nación” que actúan en forma prepotente. La gente del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cree autoridad y quieren mandar con gritos a los ancianos, que en Sonora no somos nada dejados, pues simplemente se “enchilaron”.

Ya me había tocado ver la actuación de los “servidores” en la delegación de la secretaría del Bienestar y actúan de la misma forma, como que los escogieron para desempeñar esos encargos. Me imagino que esta situación ya la han reportado con el maestro Jorge Taddei Bringas, delegado de la dependencia en Sonora. En el caso de la vacunación, todavía está a tiempo para tomar “cartas en el asunto” para que no se sigan presentando este tipo de atropellos en contra de los viejitos, que a duras penas hacen cola al raso del sol, para todavía recibir malos tratos.

Por lo demás, excelente trato del personal médico y de enfermería, los adultos mayores bien comportados y todo mundo contento…La enfermera que me aplicó la vacuna de muy buena mano, porque ni el piquetito sentí. Así, hasta con ganas acudiré a la aplicación de la segunda dosis en unos 50 días más, con el favor de Dios…Ojalá todos los sonorenses se presenten a recibir su inmunización para evitar problemas en el futuro y que Sonora sea un estado sano. Cabe señalar que la vacunación fue puntual, conforme a la cita de los ciudadanos…Qué bien.

Activa Salud Sonora operativo de hidratación en centros de vacunación

Brigadas de la Secretaría de Salud en Sonora entregaron casi 5 mil botellas de agua y 370 kilos de cítricos a los adultos mayores que acudieron este miércoles a los centros de vacunación contra COVID-19 de Hermosillo, informó Gianco Urías Abundis. Explicó que se busca evitar que tanto adultos mayores como el personal de los centros sufran deshidrataciones por las altas temperaturas, por lo que, la gobernadora Claudia Pavlovich y el titular de la dependencia estatal, Enrique Clausen instruyeron formar estas brigadas de apoyo…A mí no me tocó agua, ni naranjas.

“La gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario Enrique Clausen solicitaron formar brigadas de la Secretaría de Salud para llevar líquidos y cítricos a todos los adultos mayores que están en los puestos de vacunación esperando su vacuna contra COVID-19’’, declaró. Precisó que la jornada de entrega inició a las 9:00 de la mañana y fueron 4 mil 800 las botellas de agua entregadas y 370 kilogramos de cítricos, entre estos, naranjas y toronjas.

Urías Abundis comentó que este apoyo no solo se brindó a los adultos mayores en espera de su turno de vacunación, sino a todo el personal que hace posible las jornadas como lo son voluntarios y personal de la Secretaría de Salud, del Imss, Issste, Isssteson, Secretaría de Bienestar, Guardia Nacional y Sedena. Las personas que integran estas brigadas agregó, son en su mayoría personal administrativo de Salud Sonora, así como paramédicos del CRUM y sociedad civil.

Se empiezan “a calentar” las campañas políticas de los candidatos a gobernador

Se están poniendo más interesantes las campañas políticas, en donde los candidatos a gobernador ya se empiezan a sacar “los trapitos al sol”. Esto es bueno, siempre y cuando sean ciertas las acusaciones, ya que la gente no conoce realmente a los políticos que buscar puestos de elección popular…¿Quién conoce a Alfonso Durazo, Ricardo Bours Castelo y a Ernesto Gándara Camou? Creo que el más conocido es Ernesto, porque fue alcalde de Hermosillo, Senador de la República, dirigente del PRI Sonora y esta es la tercera vez que quiere ser gobernador de Sonora.

Luego le sigue Ricardo Bours Castelo, un empresario muy reconocido en el sur del estado y exalcalde del Municipio de Cajeme…Además, la familia Bours es de mucho prestigio en Sonora. El menos conocido es Alfonso Durazo Montaño, porque siempre ha vivido fuera del estado; fue secretario particular en el PRI y en Sedesol de Luis Donaldo Colosio; fue secretario particular del presidente Vicente Fox Quesada y; secretario particular en la campaña política de Andrés Manuel López Obrador y después, secretario de Seguridad Pública a nivel nacional.

Los tres están en su derecho de querer ser gobernador de Sonora, pero será la ciudadanía quién decida el próximo 06 de junio, día de las elecciones, en donde se elegirán, aparte de gobernador, a 21 diputados locales y siete federales y, a los 72 presidentes municipales de la entidad…Ojala que la mayoría de los ciudadanos en edad de votar tengan su credencial de elector, ya que a través de ella, nombraremos a las personas que gobernarán Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

