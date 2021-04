De cada 100 pruebas de Coronavirus 29 resultan positivas en Sonora

Reducir la movilidad poblacional, así como realizar las acciones preventivas de contagios de COVID-19 pide la Secretaría de Salud en Sonora, ya que cinco municipios subieron en el puntaje de riesgos en la última semana, informó Enrique ClausenIberri.

El secretario de Salud en la entidad explicó que Sonora continúa en 11 puntos en el semáforo epidemiológico nacional y en el Mapa Sonora Anticipa, del 5 al 11 de abril de 2021, se encuentran en riesgo medio Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Empalme, Caborca, Huatabampo y Navojoa; en riesgo bajo están Agua Prieta, Nogales, Cananea, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Puntualizó que Hermosillo y Guaymas están en peligro, ya que se encuentran a 3 y 2 puntos respectivamente, de pasar a color naranja; además, se encuentran con tendencia a la alza Empalme, Huatabampo, Navojoa y Cananea. ‘’No es momento de dejar las medidas preventivas de contagios, recordemos que no podemos confiarnos hasta que toda la población esté protegida con la vacuna contra el virus’’, declaró.

ClausenIberri recalcó que la positividad de casos de COVID-19 en Sonora se encuentra al 29% lo que quiere decir que de cada 100 pruebas, 29 resultan positivas al virus, por lo que se pide no bajar la guardia con las medidas preventivas.

El funcionario estatal recordó que es fundamental que la población realice las acciones preventivas como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, sobre todo el evitar acudir a lugares aglomerados, que propician la transmisión del virus.

Comentó que, hasta el 11 de abril, la dependencia, junto a Seguridad Pública Estatal continuarán con los filtros sanitarios en puntos turísticos donde se pide a la población prueba negativa al virus para ingresar al lugar.

Hermosillo registró un saldo blanco en accidentes viales, playa y campos: autoridades

Según autoridades municipales de Hermosillo se registró un saldo “blanco” en el área de playa y campo, del 31 marzo al 04 de abril; en los restaurantes reportaron una baja del 60 por ciento en las ventas y hasta la cerveza registró bajas, todo en comparación al año pasado. Todo debido a la pandemia y a la ruina que ha atacado fuerte a las familias. La ciudad también tuvo poco movimiento, con pocos vehículos circulando y pocas personas en los comercios del centro.

Ahora nos resta la Semana de Pascua, o semana diabla, como también se le conoce, ojalá siga la misma tendencia y no se registren accidentes viales y de ningún otro tipo. Sí se pueda es cuestión de que todos pongamos algo de nuestra parte. Que no salga alguien por ahí que diga “yo manejo mejor borracho”, porque eso no es cierto. Un borracho no anda en sus cinco sentidos, por lo tanto, no hay que dejarlos manejar.

Dios guarde un accidente en donde haya pérdidas humanas y materiales, además, las multas por manejar con aliento alcohólico son muy caras como para pagarlas en estos tiempos de crisis económicas…Por eso vale más pagar un servicio público (taxi), o uno de los nuevos taxis particulares, que además de ser baratos nos dan seguridad. Hay que hacer lo posible para evitar accidente y vivir en sana en paz. Aunque los mexicanos somos muy buenos para dar consejos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]