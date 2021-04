Se miraron llenos de familias los centros de playa y campo de Hermosillo en Semana Santa

Por más que se los dijo el secretario de Salud, Enrique ClaussenIberri, de que no salieran a los lugares turísticos de playa y campo en Semana Mayor, los hermosillenses no le hicieron caso y abarrotaron esos lugares los días santos. Ojalá no se hayan incrementado los casos de Coronavirus, ya que todo parece indicar que hasta el sábado habíamos tenido una Semana Santa “blanca” en accidente viales. La gente no utilizó el cubre boca en Bahía Kino, Tastiota, el Colorado, menos en San Pedro El Saucito, El Tronconal, El Zacatón, el Real del Alamito, entre otros ejidos.

Las familias que se quedaron en Hermosillo se encerraron, porque se miraron pocos vehículos circulando en los bulevares y calles, a lo mejor porque estuvieron muy calurosos los días Jueves y Viernes Santos…Todavía el domingo se vieron pocos carros…Los expendios de cerveza no tuvieron las ventas que se esperaban en la semana. En lo personal me puse a ver partidos de béisbol de Grandes Ligas y series policíacas estadounidenses por televisión, ahora que había tiempo.

Ojalá que luego del resumen de Semana Santa no se reporten personas fallecidas, porque ya entramos a la Semana de Pascua, conocida también como semana diabla, que es en donde los jóvenes y otros no tan jóvenes les dan rienda suelta a sus impulsos y es cuando se tienen reportes de borracheras en donde también se consumen drogas de todo tipo. A lo mejor los tiempos han cambiado y se tengan diversiones más sanas, para que no haya reportes de accidentes y muertes.

Las medidas de sanidad seguirán vigentes, porque la pandemia del Coronavirus sigue adelante, esta no sabe de vacaciones y continúa enfermando a las familias sonorenses y de otras regiones del país y de Estados Unidos, porque, como el Moro de Cumpas, vino gente de donde quiera…Por cierto, murió el pasado viernes Gilberto “Sahuaripa” Valenzuela, principal interprete del corrido de los caballos “el Moro de Cumpas y el Zaino de Agua Prieta”…Murió en Mexicali, BC. QEPD.

Aplicarán 125 mil 157 vacunas a adultos mayores contra COVID-19: Salud Sonora

A partir de mañana seis de abril se vacunarán a 125 mil 157 personas contra COVID-19 en Sonora en 13 municipios, donde se contempla la aplicación de la primera dosis a adultos mayores de Hermosillo, Huatabampo y Cajeme, así como la segunda dosis del esquema en 10 municipios de la entidad, informó Enrique ClausenIberri.

El secretario de Salud en el estado puntualizó que para el inicio de la vacunación contra el Coronavirus en Hermosillo fueron distribuidas 67 mil 800 dosis de AstraZeneca las cuales se aplicarán en 32 puestos de vacunación distribuidos en la localidad, mientras que de la farmacéutica Cansino son 9 mil 162 dirigidas a Huatabampo y 25 mil 330 a Cajeme. Puntualizó que se completará el esquema de vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de 60 años de 10 municipios, destinadas a Benito Juárez mil 155 vacunas y a Etchojoa 3 mil 415 dosis, para ambos municipios, la vacuna de Pfizer. ClausenIberri comentó que también se distribuyeron las dosis de la vacuna Sinovac para segunda aplicación en adultos mayores de 60 años de San Ignacio Río Muerto mil 419; Nacozari de García mil 049; General Plutarco Elías Calles mil 039; Ímuris 980; Bácum 2 mil 494; Magdalena 2 mil 752; Álamos 3 mil 304 y Empalme 5 mil 258. El funcionario estatal recordó que el proceso se lleva a cabo de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación y en coordinación con autoridades federales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría del Bienestar, donde éste último es quien coordina los puntos de vacunación…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

