Empatan Tigres y Mazatlán 2-2

Tigres Femenil no pudo ganar y se le viene un agarrón en la última fecha ante Chivas.

El equipo felino empató 2-2 con Mazatlán anoche en el Estadio Universitario, y si cae en la Jornada 17 con Chivas perderá el primer lugar.

Fue un juegazo el de anoche en el Uni. Era la primera vez que entraba público desde que inició la pandemia.

Desafortunadamente, Tigres no le pudo regalar a su afición una victoria y Mazatlán se dio el lujo de ser el primer equipo visitante que anota dos goles en el Universitario y que le roba un punto a las regias.

Tigres se puso al frente al minuto 35 con gol de Belén Cruz, quien se asoció con Stephany Mayor para el 1-0 felino.

El empate llegó pronto luego de un grosero error de Nayeli Rangel en la salida, y tras perder el balón cometió un penal que cambió por gol Liliana Hernández para el 1-1, al 40′.

En el segundo tiempo, el equipo sinaloense remontó con un golazo de Cassandra Montero, quien de media distancia venció a Vania Villalobos para el 2-1 al 58′.

El público, que ya había pedido el ingreso de Katty Martínez, presionó y el DT Roberto Medina metió a «Katty Killer» para la reaparición de la goleadora tras siete juegos ausente.

Tigres encontró el empate con un golazo de tiro libre de Lizbeth Ovalle para el 2-2 al minuto 62.

En el cierre del juego, no sólo Tigres buscó el triunfo, sino también Mazatlán, pero el marcador ya no se movió.

Tigres es líder con 37 puntos, por 36 del Guadalajara y ambos clubes definirán al puntero en la última jornada.