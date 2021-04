Empatan Rayados ante el Columbus

Los Rayados salieron vivos del Estadio Historic Crew.

El Monterrey sacó un empate de 2-2 como visitante ante el Columbus Crew en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf con un gol en el minuto 92 de Alfonso Alvarado.

«El Plátano» rescató a los albiazules con un cabezazo en un partido que empezaron ganando y el Columbus había dado la vuelta con una buena actuación de Lucas Zelarayán.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tomó ventaja de 1-0 a los 9 minutos con la anotación de Ake Loba, tras la asistencia de Jonathan González.

Sin embargo, con el paso de los minutos, los anfitriones asumieron el control del juego y crearon mejores ocasiones de gol durante el resto del primer tiempo, pero les faltó contundencia.

De hecho, tanto Gyasi Zardes como Luis Díaz no aprovecharon un par de titubeos del portero Luis Cárdenas, quien salió tarde en dichas oportunidades que, por fortuna para los albiazules, no terminaron en gol.

El Columbus Crew, que había tenido el 61 por ciento de posesión durante la primera mitad, en la que aparte registró seis disparos, transformó ese dominio en goles y logró el empate a los 65′, por conducto de Milton Valenzuela.

En la jugada hubo un error grave de Jesús Gallardo, quien perdió el balón con Zelarayán; el «Chino» dribló a Adrián Mora y lanzó un pase a segundo pase para que Valenzuela lo empatara.

A los 70′, el VAR le anuló un gol a Bradley Wright-Phillips tras un fuera de lugar de Josh Williams. Luego, el travesaño salvó a los albiazules tras otro remate del mismo Williams.

El peligro era constante y Wright-Phillips volvió a rematar a puerta, pero Cárdenas atajó bien.

A los 87′, el Columbus le dio la vuelta al marcador, cuando Zelarayán puso el 2-1 tras un centro en diagonal desde la banda derecha de Harrison Afful.

Parecía que los campeones de la MLS se llevaban la victoria, pero a los 92′, Alvarado apareció para poner el 2-2.

El resultado deja bien parados a los albiazules por el criterio del gol de visitante, además de que cerrará en casa el próximo 5 de mayo en el Estadio BBVA.

Por si fuera poco, el Columbus Crew no tendrá a Zelarayán, porque estará suspendido por acumulación de amonestaciones.