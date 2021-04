Empata Cruz Azul con Arcahaie

Cruz Azul arrancó la Concacaf Liga de Campeones del 2021 tal como se despidió de la del año pasado: dando lástima.

La Máquina, esa que liga 11 victorias en la Liga MX de la cual es líder del Guardianes 2021, anoche no pasó del 0-0 ante el Arcahaie FC, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez; por la ida de Octavos del torneo regional.

El conjunto cementero pagó caro salir con un equipo plagado de suplentes, dejando a varios de sus titulares en México, porque no supo hacerle daño al club haitiano, que pese a lo limitado de su futbol, hizo un juego digno.

Los celestes tuvieron las suyas pero se vieron tibios, sin pegada y, hasta cierto punto, bastante calmados.

Apenas al 9′, Santiago Giménez bajó el balón con el pecho pero su remate fue muy débil, pese a que llegaba solo frente al arco.

Al 20′, Elías Hernández metió volea en el área que le tapó bien el portero Gooly Elien, quien debutaba con el Arcahaie FC, un club que horas antes tuvo 2 bajas por Covid-19.

Al 32′, un disparo de Walter Montoya pegó en el poste, tras rozado por Elien.

Fue tal la frustración del DT Juan Reynoso que, al 52′, le dio rápido el balón al rival para que realizara el saque de banda antes de exigir velocidad a los baloneros.

Poco después, Misael Domínguez se hizo del esférico en una mala salida del Arcahaie FC, pero fue incapaz de pegarle al arco.

Por eso, Reynoso hizo modificaciones y le dio ingreso a Adrián Aldrete y Yoshimar Yotún, pero sin terminar de hallar la manera de mecer las redes.

También metió a Rodrigo Huescas y Pedro Pacheco, de las juveniles celestes, pero tampoco le cambiaron el rostro al cotejo.

El 0-0 no es malo para La Máquina cuando la próxima semana deba cerrar la serie en el Estadio Azteca, pero dejó muchas certezas de que los suplentes quizá no puedan con el reto en la Concachampions, justo cuando se acerca la Liguilla de la Liga MX.

Por su parte, el Arcahaie FC hasta celebró la igualada, con su DT Gabriel Michel incluso aplaudiendo al final del cotejo.

Cruz Azul falló en este arranque de Concachampions, tal como se fue eliminado en Cuartos de la anterior edición, ante el LAFC, en diciembre pasado