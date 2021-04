El desarrollo alcanzará todos los rincones de Sonora

La zona rural oriente fue visitada por el candidato de la Alianza “Va por Sonora”, donde fue recibido con gran júbilo por los habitantes que recordaron su administración como alcalde de Hermosillo

Las zonas rurales también son parte de Sonora, los Gobiernos tienen una deuda histórica con los ejidos, pueblos y comunidades, a las que se ha abandonado para priorizar el desarrollo de las cabeceras municipales, pero nosotros le daremos la vuelta y trabajaremos en su reactivación, manifestó Ernesto el “Borrego” Gándara.

En candidato a la gubernatura, realizó recorridos y reuniones con vecinos de San Pedro el Saucito, La Victoria y El Tazajal, El Realito, Topahue, la Mesa del Seri y otras localidades pertenecientes al municipio de Hermosillo, para quienes el compromiso fue darle apertura a sus necesidades e incluirlas en su proyecto de Gobierno, y así elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Tomás Morales, habitante del sector, recordó cómo hace 15 años el “Borrego” Gándara como Alcalde de Hermosillo dio solución a problemáticas añejas como la falta de pavimentación en esta zona rural, elevándoles considerablemente la calidad de vida de los habitantes, como Gobernador dijo tener la confianza que no será diferente.

“Hay algo muy sentido en la zona rural, nosotros aspiramos a vivir con dignidad, si bien es cierto no al mismo nivel que Hermosillo porque hay más concentración de población y proyectos. Yo recuerdo un Presidente Municipal que pavimentó de La Victoria al Tazajal y con ese pavimento nos quitó la contaminación por polvo que tenía muchos años eso fue algo que se solucionó cuando usted fue Presidente Municipal”, declaró.

En los encuentros el común denominador de las necesidades fue el de los servicios públicos básicos, como el drenaje, la falta de pavimento en sus vialidades, también poseer títulos de propiedad de sus viviendas, rehabilitación de centros de salud y espacios públicos.

El “Borrego” Gándara recordó cómo su administración como Presidente Municipal se caracterizó por atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, más allá de grandes obras de infraestructura, de trabajó en lo prioritario e inmediato, justamente lo que demandan los habitantes de las comunidades rurales.

“Estamos enfadados, no hay ciudadanos de segunda ni de tercera, y el agua, el drenaje, la pavimentación, el polvo, la salud, las becas de los niños, la educación, debe ser igual para todos y aquí no es que ustedes se deban de quedar atrás, es que lo que no han cumplido las autoridades, es que no han hecho lo que dijeron”, puntualizó el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

Dijo que la lejanía con la zona urbana no debe ser un pretexto para acércales el desarrollo y obras que les permitan elevar su calidad de vida, por eso trabajará en el mejoramiento de espacios públicos, en el tema del drenaje y la pavimentación, serán las primeras acciones una vez encabece el Gobierno de Sonora.

La reactivación alcanzará todos los rincones de Sonora, dijo, tanto en el tema económico como social, la prioridad es darle a las y los sonorenses un mejor lugar para vivir.

“Voy a ser un Gobernador municipalista, el desarrollo alcanzará a todos por igual, porque todos somos sonorenses y todos merecen las mismas oportunidades, no tengan duda de que este proyecto es para ustedes”, reconoció el Candidato de la Alianza.