Detienen por feminicidio a hijo de ex senadora

Abraham «N», hijo de la ex senadora priista Cirila Sánchez Mendoza, fue detenido en la Ciudad de México acusado del delito de feminicidio en contra de Leslye Wilson Pérez, ocurrido en noviembre de 2011 en el Estado de Oaxaca.

La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) informó que, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGE), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto de 40 años de edad.

El hombre fue ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde las autoridades implementaron un operativo para su captura.

«Al momento de su detención, el hombre se identificó con una identificación falsa», informó la Conase.

«Al probable responsable se le respetaron en todo momento sus derechos humanos y será trasladado al Estado de Oaxaca para presentarlo ante la autoridad que lo requiere».

El 21 de noviembre de 2011, Leslye, de 25 años de edad, fue arrojada de un sexto piso de un condominio del Fraccionamiento Punta Vizcaya, en el Municipio de San Sebastián Tutla, conurbado a la capital oaxaqueña. La joven murió horas más tarde en el hospital.

Uno de los responsables del crimen fue identificado como su novio Abraham Abdalá Ruiz Sánchez, hijo de la ex senadora priista Cirila Sánchez, quien falleció en 2013 y era comadre del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En estos hechos también están involucradas otras seis personas, entre ellas Zuilma Ortiz Mendoza, esposa de Abraham, quien el día de los hechos presuntamente reclamó a Leslye la relación que sostenía con él.

Zuilma fue detenida en junio de 2018 en Toluca, Estado de México, y, según registros periodísticos, continúa en prisión en Oaxaca.

En este caso también están involucrados Cecilia y Eréndira Osiris Ruiz Sánchez, hermanas de Abraham; su prima Berenice Martínez Sánchez y su primo Edel Javier Sánchez Ventura; y un amigo llamado Yael Yair Carbajal Michi.

Berenice Martínez Sánchez fue detenida en febrero de 2014, pero fue absuelta en mayo de 2015.

Cecilia Ruiz Sánchez fue detenida el 15 de abril de 2015 en la Ciudad de México, pero fue liberada en octubre de 2017 por un juez de Oaxaca. Tras una apelación, fue revocada la sentencia absolutoria, le giraron una orden de reaprehensión en 2019, pero continúa prófuga.

Yair Yael fue detenido en noviembre de 2014, pero fue absuelto en 2016; murió apuñalado en septiembre de 2019 en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Mientras que Edel Javier Sánchez Ventura y Eréndira Osiris Ruiz Sánchez permanecen prófugos.