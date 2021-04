Detienen a extesorero de Empalme

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutaron orden de aprehensión en contra de Lázaro N., ex funcionario de la actual administración municipal, quien fue puesto a disposición del Juez para que rinda cuentas.

Dicha persona estando en ejercicio de sus funciones como servidor público en el Ayuntamiento de Empalme, distrajo de su objeto recursos municipales a través de una serie de transferencias electrónicas, las cuales no tenían soporte documental, legal o contable alguno.

En un comunicado se informó que mediante dichas transacciones fueron realizadas desde la oficina del ex funcionario, utilizando un token bancario de uso exclusivo del propio ex tesorero y los recursos públicos municipales fueron desviados a la cuenta personal de su cónyuge.

Asimismo, el ex tesorero municipal cuenta con diversos procesos penales ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, misma que está dando el curso legal para que no queden impune los delitos cometidos por el ex tesorero municipal.

En relación a lo anterior y por la probable comisión del delito de Peculado, contenido en el artículo 186 del Código Penal para el Estado de Sonora, el ex servidor público tendrá que responder por el cargo que se le imputa, dentro del cual podría enfrentar una pena de seis meses a doce años de prisión e inhabilitación de seis meses a doce años, para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, así como la reparación del daño.

Recordemos, que el recurso público no se debe disponer de forma discrecional por los servidores públicos, ya que, si lo hacen, tarde o temprano se detecta cuál fue el camino o la ruta de dicho dinero y por lo tanto si dicha ruta no fue la legal, por ello dicho servidor público tendrá que rendir cuentas ante la justicia quienes.

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora continuará trabajando en el combate a la corrupción de todos los niveles de gobierno.