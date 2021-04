Destituyen a juez por hostigamiento sexual

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó hoy a Octavio Rodríguez Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California, por presuntos actos de hostigamiento sexual, hechos que constituyen una falta grave.

El Pleno del CJF acordó en su sesión de este miércoles la destitución del impartidor de justicia, tras llevar a cabo una investigación y un procedimiento administrativo que cumplió con todas las formalidades, informó el organismo judicial.

«Con esta acción se busca preservar la integridad y seguridad de todas las personas dentro del entorno laboral del Poder Judicial Federal, y de manera específica garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia para las mujeres», dijo el CJF.

«La excelencia judicial comienza por la integridad personal de nuestras y nuestros servidores públicos. El CJF tiene un firme compromiso con las mujeres para garantizar una vida libre de violencia, por lo que, cualquier transgresión será firmemente sancionada».

El ahora destituido fue secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán en 2013 y dos años más tarde fue nombrado por el CJF como juez de control en la capital de Baja California.

La Judicatura Federal reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia a la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones y que no habrá espacio para quien realice o consienta cualquier tipo de violencia, en particular la violencia de género.

«La labor del CJF no se agota con la sanción, se acompaña también de una serie de políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género desde un enfoque de justicia restaurativa: acompañamiento integral a víctimas, estrategias para favorecer la denuncia y otras acciones para generar una cultura laboral paritaria, incluyente y segura para todas las personas», agregó.