Desquician maestros la ciudad

El cierre de concurridas vialidades ocasionó severo caos vial durante varias horas

Maestros interinos de educación básica del estado bloquearon este martes la circulación del bulevar Luis Encinas a altura de la avenida Rosales y Rodríguez, Pino Suárez y Rodríguez, para exigir a autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), su basificación por lista de prelación y experiencia profesional docente.

Alrededor de 30 docentes integrantes del Movimiento Magisterial Interino por una Estabilidad Laboral de diferentes municipios de Sonora, se manifestaron desde las 08:00 de la mañana y durante todo el día, en protesta por las anomalías en el proceso de asignación de plazas a personas que no tienen experiencia laboral ni han sido evaluados por el magisterio.

Guadalupe Nieblas, líder del movimiento, señaló que están pidiendo a las autoridades que se les otorguen las plazas por lista de prelación y sin hacer el examen de evaluación pues ya no es tiempo para eso, además de que todos los docentes están muy bien preparados y tienen experiencia profesional.

“Queremos respuestas, que se nos basifique a nosotros pero por lista de prelación, no hemos concluido este proceso y ya está el otro encima entonces… ¿Qué están haciendo?

¿Se están burlando de nosotros o que pasa?, expresó también Margarita, quien cuenta con 13 años ejerciendo como maestra de primaria en Puerto Peñasco.

Las manifestantes aclararon que no sienten temor a ser evaluados, solo que las condiciones ya no se los permite, y quieren que las plazas se entreguen por lista de prelación como se venía haciendo en el pasado, por lo que no se moverían hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas.

Adelantaron que la próxima semana viajarán a la Ciudad de México donde en conjunto con los líderes de este movimiento de otros estados se van a manifestar en Palacio Nacional, para exigir solución al conflicto, además de que asistirán a la Mañanera para preguntar al presidente donde quedaron las mil bases que dijo se dieron en Sonora.

“Si el con certeza lo dice, que se dieron en Sonora mil bases, ¿Dónde están? Porque aquí estamos manifestándonos”, dijo Margarita.

Ocasionan caos vial

El cierre de calles causó mucha molestia a los automovilistas quienes tuvieron que tomar rutas alternas para poder sacarle la vuelta a esa vialidad, lo que generó cuellos de botella en varias calles aledañas por realizarse este bloqueo en hora pico.

En varias vialidades alternas, se observaron largas filas tanto de vehículos pequeños como de carga, camiones y motociclistas, quienes tuvieron que esperar durante varios minutos para poder avanzar y posteriormente retomar las calles bloqueadas pero más adelante.

Debido al caos vial que provocó el cierre de esas calles, elementos de Tránsito Municipal, desviaron el tránsito por varias rutas alternas y resguardaron los puntos bloqueados para prevenir accidentes.