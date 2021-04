Desconocen directivos porqué se marcha

Minutos después de que se diera a conocer que Ignacio Ambriz dejará la dirección técnica del León, una vez que termine su participación en el presente torneo Guard1anes Clausura 2021, al no haber llegado a un acuerdo para renovar su vínculo contractual, el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía dio más detalles acerca de las fallidas negociaciones con el estratega que los hizo campeones el pasado torneo Guard1anes 2020.

«Estaba por iniciar la liguilla del torneo pasado, yo me he acercado con él, con su representante, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún acuerdo, han sido largas, largas”, declaró.

Martínez Murguía desconoce las razones por las que el entrenador habría rechazado las propuestas para continuar en su cargo.

«A lo mejor esa pregunta tendrás que hacérsela a ellos ¿por qué no tomaron esa renovación que incluía dos, tres años más?

«Lo que yo te puedo decir es que, dentro de nuestras posibilidades, hicimos un gran esfuerzo, porque yo estaba convencido del proyecto de Ignacio Ambriz, ahí están los resultados, los frutos”, comentó el directivo a los distintos representantes de los medios de comunicación.

A pesar de no haber llegado a un acuerdo, el presidente de la institución guanajuatense aseguró que la separación con Ambriz se da “en muy buenos términos”, por lo que no descarta su regreso en el futuro.

Te puedo decir que tengo una gran relación aún con él, todos estos años que hemos trabajado juntos, las puertas del club quedarán abiertas por su puesto para él, para su cuerpo técnico”, señaló.

Asimismo, compartió que por ahora no pretende buscar al sucesor de Ambriz, ya que prefiere concentrar su atención en el accionar del equipo durante la fase final del presente torneo Guard1anes Clausura 2021.

Cuando llegue el momento trataré de tomar la mejor decisión, pero hoy en día estoy totalmente enfocado en la liguilla, en apoyar a Nacho Ambriz en lo que le falte, en apoyar a los jugadores”, sentenció.