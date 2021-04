Desaparecen tres amigas en Colima

Desde el pasado viernes 23 de abril, Liliana Martínez Flores, originara de Tonila, Jalisco, fue a la comunidad de Quesería, en Colima, a encontrarse con sus amigas: Rosario Sánchez Pérez y Lucía Trillo Rangel.

Se dirigían a una reunión con otros amigos. Desde ese momento, fue la última comunicación que tuvieron sus familiares con cada una de ellas, hasta el día de hoy las jóvenes están desaparecidas.

“Pues para mí es un gran dolor, al no saber nada de la existencia de mi hija. Y esta angustia y este dolor crece más, porque no hayas qué pensar. Si está viva, si está muerta, o no sé cómo esté” dice Ivana Pérez, madre de Rosario de 24 años.

Para la mamá de Rosario, como toda madre que percibe el peligro, la tarde en que su hija desapareció, la invadió un extraño sentimiento que duró toda la noche.

“En el transcurso de la noche no podía dormir. Y se me ocurrió marcarle a su celular y su celular ya marcaba buzón directo, y fue cuando me empecé a sentir angustiada”.

Las tres jóvenes desaparecidas tienen hijos y su ausencia ha sido un golpe para toda la familia. La madre y el hijo de Liliana entraron en una profunda depresión, según detalla Elsi Martínez Flores, hermana de Liliana, su sobrino de 14 años ha perdido la energía de todo adolescente, solo espera la llegada de su madre de 35 años.

Por otra parte, la madre de Liliana cayó en una profunda depresión: “ella llega en las noches y es puro llorar, pues piensan, se pasa uno muchas cosas por la cabeza, qué estarán haciendo, qué les estarán haciendo, si comen o no comen”.

Para la familia de Rosario, su desaparición abrió una vieja herida, por ello el impacto emocional fue aún más fuerte. Un tío de Rosario, hermano de su madre, desapareció hace cinco años: “mi hermano desapareció y jamás lo volvimos a encontrar. Y pues por eso es como volver a revivir este tema, la verdad y pues es bien difícil. Dios nos ha dado la fuerza para seguir”, describe Mercedes Barbosa, tía de Rosario.

Los familiares de Liliana, Rosario y Lucía, se han reunido con el Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, quien les aseguró se hará lo posible para encontrarlas. Actualmente los gobiernos de Jalisco y Colima han comenzado con la búsqueda, a la que se ha unido la Red de Personas Desaparecidas de Colima.

Por ahora, se pide el apoyo de la población de Colima, Jalisco y estados vecinos, para otorgar cualquier información que ayude a identificar el paradero de las tres jóvenes, ante la Fiscalía del Estado, o a través de la Red de Personas Desaparecidas.