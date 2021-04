Deja INE sin candidatura a Salgado Macedonio

La sanción también incluyó al candidato en Michoacán, Raúl Morón, ya que ninguno de los entregó el reporte de ingresos y gastos

Por 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE reiteró la sanción de cancelación de registro a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al estado de Guerrero, y de Raúl Morón en Michoacán, por no entregar informe de ingresos y gastos.

El consejero presidente Lorenzo Córdova negó que la resolución haya sido parcial, al asegurar que “el INE no está en contra de nadie de ninguna fuerza política, ni de ningún actor político, quien diga lo contrario simplemente miente”.

También respondió a las amenazas y arengas lanzadas por Salgado Macedonio en días pasados y subrayó que el interés del INE es vigilar que se cumpla la ley.

Por eso a este INE, a estos consejeros y consejeras electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales, tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas”, afirmó.

Córdova Vianello calificó como una “falta grave” el que los precandidatos no entreguen informes de ingresos y gastos y por lo tanto, obstaculicen la fiscalización de los recursos, que no solo quebranta el principio de rendición de cuentas, sino que pone en riesgo la equidad en la contienda.

Por su parte, el excandidato de Morena a Guerrero adelantó en días pasados que si resultaba adverso el resultado de la votación, impugnaría de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral y ante instancias internacionales.

El consejero Martín Faz coincidió con quienes votaron en contra, al considerar que el INE no analizó profundamente el impacto entre el derecho a ser votado y la rendición de cuentas.

Sin embargo, calificó como irresponsables las expresiones de Morena de ir hasta los domicilios de los consejeros.

«Independiente del voto de los consejeros, las amenazas son inadmisibles, en democracia, los desacuerdos y diferencias deben ser resueltas por los canales institucionales y no por las descalificaciones o peor aún por la violencia», dijo.

En defensa de su partido, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó al INE de no cumplir con lo que mandató el Tribunal Electoral.

Aseguró que si hubo una omisión, debe sancionarse de manera proporcional a la gravedad, y está demostrado que los 19 mil 872 pesos que se afirma no informó Salgado representan el .37 por ciento del tope de gastos de precampaña en esa entidad.Además, dijo, tampoco hubo dolo, reincidencia ni conducta sistemática.

El INE también canceló la posibilidad de ser candidatos a Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román, los otros dos aspirantes morenistas mejor posicionados en Guerrero.

Mientras que a Luis Walton le aplicó solamente una multa por 217 mil pesos, pues aunque no presentó informe en tiempo, cuando se le notificó sí entregó un reporte con sus gastos de precampaña, que ascienden a 502 mil pesos, por lo que se consideró que sí hubo voluntad de rendir cuentas.

Y al partido Morena le otorgó un plazo de 48 horas para sustituir a su abanderado en esa entidad