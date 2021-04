Deja derrumbe de cerro dos muertos en la alcaldía Álvaro Obregón

Se presume que hay una tercera víctima cuyo cuerpo no se ha recuperado

Al menos dos hombres fallecieron tras quedar sepultados por un derrumbe en el cerro en la Colonia San Bartolo Ameyalco, Alcaldía Álvaro Obregón.

Las labores para recuperar los cadáveres tardaron más de 6 horas, pues según vecinos fueron tres los trabajadores que quedaron atrapados.

Los albañiles habían hecho una zanja en la ladera que se ubica cerca de las calles Del Refugio y Segunda Cerrada de Capulines, pero alrededor de las 15:00 horas se registró el deslizamiento de tierra.

«Yo estaba trabajando, haciendo limpieza de un predio y entonces nos pidieron ayuda. Bajamos como 30 personas y rescatamos un cuerpo, fue el único que vimos. Después llegaron los bomberos y todos y nos sacaron», contó un testigo que prefirió no dar su nombre.

Los servicios de emergencia confirmaron que cuando llegaron al sitio ya había sido recuperado el primer cuerpo por los habitantes, quienes también localizaron dos celulares de las víctimas.

Policías instalaron dos filtros de seguridad en los accesos más cercanos a la ladera y movilizaron a los binomios caninos para la búsqueda de los otros dos hombres.

Según comentaron los vecinos, los tres hombres tenían entre 45 y 55 años de edad , vivían en una colonia cercana. Uno de ellos fue identificado como Pastor N, de unos 50 años.

El director de Protección Civil de la Alcaldía, Jesús Piña, confirmó a las 19:00 horas el primer deceso e informó que la construcción de los trabajadores no tenía los permisos necesarios.

«Este es un área de valor ambiental donde hay asentamientos irregulares. Se ha hecho un trabajo muy insistente para que la gente no construya en estas zonas de gran inestabilidad… Entonces cuando un trabajador sin ningún trabajo constructivo rasca, hace un corte del talud ocurren estas tragedias», comentó.

También explicó que después de recuperar el primer cuerpo, personal de emergencias apuntalaría el talud para continuar con la búsqueda de las dos personas desaparecidas.

Alrededor de las 21:00 horas los socorristas localizaron el segundo cadáver