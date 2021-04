Definen a los rivales de México en los Juegos Olímpicos

El TricolorSub-23 quedó ubicado en el Grupo A, donde enfrentará a Japón. Por su parte, el campeón Brasil tiene una dura Fase de Grupos

La Selección Mexicana Sub-23 ya conoce cuál será su destino en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, donde el equipo comandado por Jaime Lozano quedó ubicado en el Grupo A, junto con los anfitriones Japón, Sudáfrica y Francia.

El Tricolor jugará ante los galos el día 22 de julio en Tokio a las (3:00 am), posteriormente ante los nipones el 25 de julio en Saitama a las (6:00 am) y cerrará la fase de grupos ante los sudafricanos el 28 de julio en Sapporo (6:30 am).

Las 16 selecciones clasificadas para el campeonato ya saben quienes serán sus rivales en la próxima justa veraniega. México estaba ubicado en el Bombo 2; junto con Alemania, España y Honduras.

Japón fue el primer equipo en salir sorteado, los locales fueron colocados automáticamente en el puesto A1. Posteriormente vino Corea del Sur, el campeón de Asia fue colocado en el puesto B2, mientras que Argentina se posicionó como C3 y Brasil como D1.

España fue el primer equipo del Bombo 2 en ser ubicado, La Roja jugará el partido inaugural al ser el equipo C2, por su parte Alemania cayó en el grupo D como segunda escuadra.

El turno llegó para México, el Tri fue ubicado en el lugar A3 y jugará su primer partido el día 22 de julio en Tokio. Por su parte, Honduras quedó en el grupo B como tercer lugar,

Sudáfrica fue la primera selección del Bombo 3 en ser colocada, y lo hizo en el sector A como segundo de grupo, Nueva Zelanda fue la B1, y Egipto quedó colocado en la C1, en tanto que Costa de Marfil ocupó el tercer lugar del grupo D.

Australia completó el grupo C, y Francia hizo lo propio con el Grupo A, por lo que los galos serán el primer rival de la Selección Nacional. El Grupo D finalizó con Arabia Saudita y Rumania el Grupo B.