Dará Gándara más apoyo a mujeres trabajadoras

Ser mujer es sinónimo de fortaleza, de guía y de seguridad, no necesitas ser madre soltera o divorciada, solo el hecho de ser mujer es llevar un liderazgo implícito, manifestó Gabriela Morales, mamá de dos adolescentes y trabajadora administrativa, quien reconoció las propuestas de Ernesto el “Borrego” Gándara para su sector.

Actualmente ella tiene un trabajo estable, pero algún tiempo atrás tuvo dificultades y se autoempleo con la venta de comida, situación que aún le gustaría hacer, por eso que un futuro Gobernador reconozca el valor que aportan a la sociedad y les ofrezca amplio espacio en su Plan de Gobierno es sumamente gratificante, dijo, en referencia al candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

La propuesta que este miércoles presentó el “Borrego” Gándara ofrece el recorte presupuestario en el gasto corriente de la administración pública, como las comidas, viajes, el sostenimiento de las Casas de Gobierno, esos recursos serán verdaderamente invertidos en las mujeres sonorenses.

“Si esto se consolida la mujer va a tener un mayor avance y participación en lo que la mujer decida, se proponga, es buen apoyo lo que se viene y ojalá que sí se dé, será muy bueno para aquellas mujeres”, declaró Gabriela Morales.

El candidato a la gubernatura se reunió con mujeres hermosillenses, con quienes tuvo una cálida cercanía, privilegiando los protocolos sanitarios, pero sin dejar de lado la confianza y empatía hacia su proyecto.

Gándara Camou, dijo que desde ya se trabaja en la consolidación de una Sonora Ganadora, donde los proyectos y propuestas como el de Gabriela Morales, que es amante de la repostería como proyecto productivo, y el de todas las mujeres, tendrán cabida.

«¿Qué tenemos que hacer para apoyarlos? pues dejar a un lado las grandes obras presuntuosas, dejar a un lado y restringirlos y apretarnos el cinturón y que no haya grandes cosas, viajes, eventos, no están los tiempos además para eso, si todos estuviéramos bien está bien, pero no, ahorita en este momento tenemos que cuidar el dinero, tenemos que optimizar”, puntualizó el representante de la Alianza “Va por Sonora”.

Desde el inicio de la campaña se han presentado propuestas para sumarle valor a la mujer trabajadora, madre de familia, a veces el único pilar de un hogar, porque tiene la seguridad que dándoles a la mujer el valor que realmente tiene en la sociedad se atienden también otros temas, como el de la familia como núcleo social.

Recorre Mercado Municipal en Hermosillo

El “Borrego” Gándara tuvo primero un recorrido por el Mercado No. 2 en la colonia Balderrama; no podía perderse la oportunidad de saborear la gastronomía sonorense y arrancó el día con unos tacos del Johnnys, después saludo de codo o puño a todos los locatarios y propietarios de los negocios, se tomó la foto del recuerdo con ellos y los clientes que en ese momento realizaban las compras.

“Visitar estos sitios te llena de vitalidad, porque aquí tienes mucha oportunidad de escuchar a la gente, de conocer sus necesidades y tener un contacto más cercano, cuidando siempre el tema de la salud”, destacó.