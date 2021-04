Danna Paola y Bisbal lanzan dueto

Los cantantes anunciaron que el tema lo darán a conocer el próximo 16 de abril

Los cantantes Danna Paola y David Bisbal están de vuelta con un dueto que anunciaron este lunes a través de sus redes sociales.

Los famosos grabaron su camino antes de su encuentro en un hotel de Madrid, Ciudad en la que Bisbal radica, para dar la sorpresa a sus fanáticos sobre su colaboración.

Por un lado, la intérprete de «Calla Tú» mostró en su grabación partes de su viaje de 15 horas hacia la localidad española, presumiblemente partiendo desde México, así como su llegada al hotel.

«Después de 15 horas de vuelo al fin llegué a Madrid. Este es el hotel, y miren que pasada de habitación, está increíble. Y además había quedado con alguien que tengo muchas ganas de ver y, si se aguantan al final, les voy a dar una sorpresa», indicó la también actriz.

Mientras que el artista responsable de «Ave María» enseñó a los fans su trayectoria hacia la habitación de Danna Paola, y se dijo emocionado de poder verla.

«Después de meses de esperar por este momento al fin llegó el día. La llamé para ver si estaba en el hotel y fui sin dudarlo. Estaba muy ilusionado, no me podía creer que nos fuésemos a ver», narró el español.

Los clips de ambos se fusionan al momento en que él toca la puerta del cuarto y ella la abre para luego fundirse en un abrazo e indicarle a los fans su próximo trabajo en conjunto: el tema «Vuelve, Vuelve».

«Nuestra canción, no se la pueden perder. 16 de abril. ¡Vamos ya! Hemos vuelto», indicó la estrella de Élite