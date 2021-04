Dan voto de confianza a los Yanquis

Aunque están en el último lugar de la División Este de la MLB descartan hacer cambios en el roster

Los tiempos no son nada buenos para los Yanquis de Nueva York, pero piden paciencia. El gerente general de la novena, Brian Cashman, explicó que están decepcionados por la situación por la que pasa el equipo pero que las cosas van a mejorar.

En este momento los Yanquis tienen marca de 5-10 para estar en el último lugar de la División Este. Sí, apenas van 15 juegos de una campaña de 162, pero el equipo no había tenido un arranque así de pobre desde la Temporada 1997, y eso no le gusta a nadie.

Aun así, el directivo también le dio un voto de confianza al manager Aaron Boone y a su cuerpo de coaches, señalando que son la gente indicada para sacar a Nueva York del bache. “Hemos tenido muchas tormentas en el camino y los cambios no ocurren sin mucho pensamiento y mucha razón”, dijo Cashman.

“No nos visualizo haciendo ajustes al roster demasiado rápido y no nos veo dejando de creer en el cuerpo de instructores que tenemos, ni los jugadores. Ése es el mensaje para los jugadores: ‘Aún creemos en ustedes. Sabemos de lo que son capaces. Éste es un trecho malo y vamos a superar esto juntos’”.

El equipo simplemente no está funcionando aún, ya que, por ejemplo, su promedio de 3.67 carreras anotadas por partido es el segundo peor de la Liga Americana, sólo por encima del de los Tigres (3.44).

“Nuestra expectativa es brindar un gran béisbol Yankee para los que vengan al estadio o los que estén viendo los partidos (por televisión o streaming). No hemos hecho eso. Tenemos que autocorregir con el tiempo. Ya anticipamos hacer eso y hacer quedar mal a los que pronostiquen lo contrario”.

En una serie de tres encuentros ante los Rays durante el fin de semana, los Yankees se vieron limitados a un total de 11 hits y fueron barridos. Nueva York ya ha perdido cinco de seis encuentros con Tampa Bay en la presente temporada, viniendo de un 2020 en que tuvieron récord de 4-11 vs. losRays—incluyendo la Serie Divisional de la Liga Americana. “(La ofensiva) será un fuerte para nosotros, pero ahora mismo no es una fuerza para nosotros”, dijo Cashman. “Eso queda magnificado cuando no estamos anotando carreras como podemos. Creemos que con el tiempo, esas actuaciones individuales por debajo se corregirán. Confiamos en nuestros jugadores y en nuestro proceso. Somos mejores que nuestro récord. Simplemente tenemos que corregir eso”. Cashman reiteró que no tiene previsto hacer grandes cambios con el roster en un futuro cercano, sino confía en que el regreso de jugadores lesionados como ZackBritton, el dominicano Luis Severino y LukeVoit reforzarán el club.