Conjuran huelga en la Unison

Los sindicatos de trabajadores académicos (Staus) y de empleados (Steus) de la Universidad de Sonora votaron por no irse a la huelga emplazada para las 17:00 horas de ayer, luego de aceptar los ofrecimientos que hicieron las autoridades administrativas.

Por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), fueron 722 votos en contra de la paralización, 556 a favor y 44 abstenciones en este proceso de revisión contractual 2021; mientras que del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) que fue revisión salarial, fueron mil 325 votos por no huelga, 133 a favor, siete nulos y tres abstenciones

Sergio Barraza Félix dirigente del Staus, informó que en la votación virtual de mil 733 agremiados, votaron mil 322 miembros activos, es decir, el 76.3 por ciento, y se obtuvo un resultado mayoritario del 54.7 por ciento en contra del estallamiento.

Entre los logros obtenidos en este proceso de revisión contractual con la universidad, está un aumento salarial del 3.4 por ciento y 1.8 por ciento en prestaciones, y un bono de cuatro millones de pesos para el pago de electricidad e internet para las clases en línea, y que equivaldría a aproximadamente dos mil pesos por trabajador por única ocasión.

“La mayoría votó por no estallar la huelga, aunque eso no significa que estamos satisfechos con los resultados obtenidos con la revisión, sino que influyó el tema de la pandemia. Esta revisión deja muchas situaciones pendientes, temas que se irán agravando en el futuro si no se atienden, particularmente el modelo educativo, prestación de vivienda y el teletrabajo”, dijo.

En este proceso de revisión salarial 2021, el Steus obtuvo un aumento del 3.4 por ciento y se avanzó en otras cláusulas ligadas al salario, como la rezonificación y la basificación de 14 plazas y el seguro de vida de trabajadores jubilados.

La secretaria general, Rosa Elvira Silva Manzo mencionó que de mil 451 trabajadores que asistieron a emitir su voto en el Centro de las Artes, el 91 por ciento votó en contra del estallamiento de huelga, solo 133 estuvieron a favor, tres se abstuvieron de emitir su sufragio y siete fueron anulados.

“Fue una jornada muy expectante de estira y afloja pero finalmente los trabajadores estuvieron de acuerdo en aceptar los ofrecimientos que otorgó la universidad”, expresó.