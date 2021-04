Confirma «El Tuca» que se va de Tigres

Se acabaron las especulaciones. El propio Ricardo Ferretti confirmó que dejará la dirección técnica de los Tigres una vez que finalice su participación en el Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, luego de que la directiva haya decidido no renovarle el contrato.

«Terminando la temporada es definitivo, punto”, estableció en una conferencia de prensa.

A pesar de que “El Tuca” dejó en claro que no hará más comentarios respecto a su salida de la institución regiomontana, habló sobre lo que representaría para él ganar el título del actual certamen.

“Es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad ¿no? Uno trabaja para esto, para lograr lo máximo. Durante 10 años fue lo que hicimos, hemos logrado equis cantidad de campeonatos (11) y naturalmente ahorita estamos en la pelea para entrar al repechaje, después la posibilidad de entrar a la Liguilla y naturalmente tenemos que ir con metas y objetivos y ojalá lleguemos al objetivo (campeonato)”, señaló.

Al ser cuestionado sobre el cálido recibimiento que le dio la afición al equipo felino en el partido pasado frente a Monterrey, Ferretti respondió: “Me siento bien, como también cuando me mientan la madre me siento mal, pues soy un ser humano, común y corriente y acepto las críticas y acepto los elogios de una manera equilibrada”.

“Soy una persona honesta, cumplidora, comprometida, de palabra y súper entregado a mi equipo, eso es lo que siempre he hecho en todas las instituciones en que he estado y más en esta que me dieron la oportunidad de estar 10 años, entonces pues me siento tranquilo”, añadió el estratega, quien por ahora prefiere concentrarse en el cierre de torneo con los Tigres, en lugar de pensar en su siguiente paso, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera al frente de algún otro equipo.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue, es lo único que pienso. Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo, quiero hacer planes a corto plazo, sábado, no más y después si nos toca otro partido, otro partido, así.

«Metas y objetivos hasta que yo termine mi compromiso. Cuando yo termine, ahí sí ya veré eso, a lo mejor puedo ir a la playa, a lo mejor puedo ir a un restaurante, a lo mejor puedo convivir más con mis hijos que casi no hago, a lo mejor puedo dedicar más tiempo a la familia, a lo mejor puedo estar en pretemporada, bueno, no sé, pero lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”, concluyó en referencia al duelo frente a las Chivas en el que buscarán asegurar un lugar en la ronda de reclasificación.

Actualmente, los de San Nicolás de los Garza se encuentran en el décimo lugar de la tabla con 22 puntos, tendrían que darse cuatro resultados para que quedaran eliminados.