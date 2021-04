Confirma Alejandra Guzmán problemas de Frida

La cantante rechazó las acusaciones de su hija, en contra de su papá y abuelo de la joven, Enrique Guzmán, quien dijo la había tocado indebidamente cuando tenía cinco años

Alejandra Guzmán dio la cara por la familia tras las declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, donde lo acusó de haberla tocado indebidamente desde que tenía cinco años, por lo que la rockera sugirió que su hija no está bien de salud mental y necesita buscar ayuda de profesionales.

«Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos», señaló la intérprete de «Mala Hierba», a través de un comunicado.

La cantante está abierta a aclarar las cosas con su hija y reconciliarse con ella, siempre y cuando no se haga público.

«Estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios», agregó.

Sin embargo, la familia no descarta la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas o medios que hicieron divulgaciones infundadas en relación al asunto.

El jueves, Enrique Guzmán estuvo presente en un programa de televisión en el que aseguró que las afirmaciones de la intérprete de «Ándale» sobre tocamientos por parte de él son falsas.

Sobre esto, la familia añadió en el comunicado que esa fue la primera y la última aparición en medios por su parte para hablar sobre la polémica.

«No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que periodistas preocupados se aprovechan de la lamentable situación de Frida», finalizó.

La cantante, de 29 años, ofreció una entrevista publicada el pasado miércoles en la que habló sobre la relación con su familia materna.

Pero la revelación de posibles abusos por parte de su abuelo fue el momento más tenso, le provocó lágrimas y se mostró visiblemente afectada.