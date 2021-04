Compromete Gándara impulso a la cultura durante su gobierno

Ernesto “Borrego” Gándara candidato de la alianza “Va por Sonora” al gobierno del estado dijo que habrá más inclusión y apoyo para las artes

La pasión por la danza ha motivado a María Luisa Herrera a impulsar por sus medios su academia de danza de tahitiano Ke´Ala- O KeKai, ya que los Gobiernos la han forzado hasta a vender helados para pagar capacitaciones, que al final benefician el crecimiento de la cultura, eso se lo expuso a Ernesto el “Borrego” Gándara, durante un encuentro con promotores culturales del sur de Sonora.

“Cada año me pongo a vender helados para poder agarrar recursos y poder financiarme mis capacitaciones porque no puedo tener una triste credencial de maestra para ir a la Central Camionera y que me puedan dar un descuento de maestra”, recordó la profesional de las artes.

Lo que María Luisa hace es por amor a las pequeñas inscritas en su escuela, porque sabe que lo ella logra a través del arte muchas veces puede sustituir programas sociales orientados a la prevención, principalmente, pero para lograrlo requiere de apoyos institucionales que no llegan con facilidad o para los cuales hay mucha burocracia.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, reconoció su tenacidad y su aportación en el terreno de la danza como promotora de baile y pilar en la construcción de una sociedad más sana, pues está consciente de todas las aportaciones que la cultura hace en la construcción del núcleo social al ser un componente decisivo en su construcción y combate a la inseguridad.

“Cuenta desde donde esté, con todo mi respeto y mi reconocimiento y de hacer equipo con gente como ustedes, porque por si fuera poco además de tu expresión en el terreno de la danza, estás generando, sembrando las próximas cosechas, que son las generaciones de niñas, niños y jóvenes, te felicito, pero también te pido un voto de confianza”, manifestó Gándara Camou.

El Candidato al Gobierno de Sonora, habló de la necesidad de otorgar presupuesto, porque justamente esta fue una de las quejas más recurrentes de los representantes de la cultura, no contar con fondos para sus proyectos.

“Creo que hay una deuda con el sector cultural, que hay un retraso que tenemos que abordar, sí desde el punto de vista presupuestal y es muy importante para que el sector artístico – cultural lo pueda ejercer y naturalmente lo pueda detonar”, puntualizó el “Borrego” Gándara.

Dentro de las propuestas incluidas en su Plan de Gobierno enfocadas a este sector, destaca la construcción de un Teatro Público en Cajeme, así como un Centro Educativo y Cultural en siete regiones del territorio sonorense, especialmente las zonas con más incidencia delictiva; también destaca la creación de la Casa del Escritor Sonorense.

El Candidato dijo que se buscará profesionalizar la industria fílmica en Sonora; se fomentará el arte a través de plataformas digitales aprovechando el exponencial crecimiento del último año y se impulsarán programas en línea de capacitación para maestros de teatro.

La cultura formará parte intrínseca de los programas de Gobierno, garantizó que por primera vez se le dará el valor que se merece y se ofertarán más eventos, con más participación e inclusión de artistas locales, se les facilitarán instalaciones públicas y se tendrá apertura para todas sus necesidades.

Visita comunidades rurales de Cajeme

Con una visita a la Comisaría de Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez (El Tobarito) es como culminó su visita al sur de la entidad el «Borrego», en donde se comprometió a la creación de una potabilizadora para las comunidades.

Aprovechó para exponer la necesidad de mejorar la seguridad y dotar de espacios deportivos a los habitantes de la zona, con el fin de rehabilitar el estadio de Béisbol y Softbol, Pancholín Ibarra, lugar que alberga 19 equipos pertenecientes a diversas localidades del Valle del Yaqui de la rama femenil y masculina.