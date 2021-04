Cobran venganza los Dodgers

Trevor Bauer no toleró hit sino hasta la séptima entrada de su debut con los Dodgers de Los Ángeles, que terminaron doblegando el viernes 14-6 a los Rockies de Colorado.

Después de coquetear con el juego sin hit, Bauer permitió un par de jonrones de dos carreras, pero los Dodgers alcanzaron a preservar su ventaja.

En el encuentro ocurrió de todo. Siete de los 16 hits de Los Ángeles fueron extrabases, pero ninguno se fue de jonrón.

Además, un gato gris entró sorpresivamente al terreno en el octavo inning. El felino se paseó por el jardín central con Cody Bellinger por un momento, antes de que empleados del parque lo capturaran y retiraran.

Bauer (1-0) no dio gato por liebre en su presentación con los Dodgers. El ganador más reciente del trofeo Cy Young en la Liga Nacional brilló durante seis innings, en los que confundió a los Rockies con el slider y la recta de cuatro costuras.

En la séptima entrada, se metió en problemas.

Trevor Story acabó con el juego sin hit al pegar un sencillo y Charlie Blackmon puso fin a la blanqueada con un jonrón de dos carreras. Ryan McMahon siguió con otro cuadrangular de dos vueltas.

David Price relevó eventualmente a Bauer y permitió vuelacercas consecutivos de Dom Núñez y Sam Hillard.

Así, una pizarra de 10-0 se puso de pronto en 10-6. Pero los Dodgers salieron victoriosos.

Por los Dodgers, no batearon latinoamericanos.

Por los Rockies, el dominicano Raimel Tapia de 5-1. El venezolano Antonio Senzatela de 1-0.