Cerrarán oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento

Durante estos días de asueto permanecerán cerradas las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, por lo que invitaron a los jóvenes de la clase 2003 y remisos que aún no hayan iniciado el trámite para la obtención de su cartilla militar podrán hacerlo a partir del próximo lunes, informó Silvia Aganza Espinoza.

La encargada de la Junta mencionó que los jóvenes podrán acudir el día lunes cinco de abril en horario normal, de 08:30 a 14:30 horas, llevando la documentación prevista en la convocatoria y cumpliendo con los protocolos sanitarios como el uso del cubrebocas.

Los requisitos que deben cumplir son: presentar acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, fondo blanco, sin retoque, sin sombra, peinado formal, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Además de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses en original, de agua, luz o teléfono, CURP impresa en nuevo formato, y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción, únicamente en caso de no haber nacido en Hermosillo, y que deben solicitar en la Junta Local de Reclutamiento del municipio donde nacieron.

Recordó que las oficinas de la Junta Local de Reclutamiento se ubican en Nicolás Bravo número 48 de la colonia Centenario, y pone a disposición los teléfonos para solicitar mayor información, 213 83 51 y el 213 83 52, extensiones 107 y 108.

También la Unión de Usuarios de Hermosillo

La Unión de Usuarios de Hermosillo permanecerá cerrada a partir de este jueves primero al domingo cuatro de abril por el periodo de Semana Santa, reanudando la atención el lunes próximo en horario ordinario de 08:00 a 190 horas, informó Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la asociación, dijo que seguirá disponible el número de atención vía whatsapp al teléfono 6621 502080 para brindar orientación o a aclarar dudas a los usuarios en los diferentes servicios públicos, como agua, luz, Infonavit, predial, y transporte público.

“Se entiende que son días de asueto y las oficinas de la Unión van a estar cerradas jueves, viernes, sábado y domingo, regresamos hasta el día lunes; es decir, cualquier otro asunto se les pude dar orientación a través del whatsapp, pero no se van a poder canalizar porque las dependencias estarán cerradas”, apuntó.