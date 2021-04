Cae Tri femenil ante España

El Tricolor Femenil perdió 3-0 ante España, en lo que fue segundo el partido por Europa de Mónica Vergara, quien tendrá que tomar varios apuntes con las continuas fallas de su defensa y la falta de contundencia del plantel nacional.

En el primer tiempo, México fue quien dio el primer aviso al 26′, con una llegada de parte de Stephany Mayor, quien no pudo vencer a Lola Gallardo luego de haber recibido pase de María Sánchez.

El cuadro Rojo respondió con un disparo de Leia Aleixandri, pero Cecilia Santiago salió a la perfección, demostrando que a pesar de no tener actividad en Europa, sus reflejos están intactos.

Para el complemento, Mónica Vergara sacudió a la zona ofensiva con los ingresos de Alison González, Belén Cruz y Nicole Pérez, solo que no le redituaron resultados positivos.

La salida de María Sánchez terminó por pasarle factura al Tri, que dejó de generar jugadas de peligro.

En cambio, los ajustes le redituaron al conjunto español y al 66′, apareció Martha Cardona para poner el 1-0.

La Roja se prodigó con disparos de media distancia, anticipando lo que vendría.

El conjunto de Jorge Vilda se vio mejor parado en la cancha, y tras ganar en dominio territorial, ya no le prestó el balón a las mexicanas.

En una jugada a balón parado llegó el 2-0 al 76′, Nahikari García, quien le ganó a Rebeca Bernal y anotó.

Con México totalmente fuera de concentración, cayó el 3-0 de España, nuevamente con Nahikari meciendo las redes.

Janelly Farias y Jocelyn Oregel terminaron exhibidas en la zaga central del Tri, donde tendrá que hacer ajustes en los próximos partidos, ya que finaliza esta gira con un empate y una derrota.

Antes de arrancar el encuentro, las capitanas de ambas escuadras mostraron la playera de España con el número 14, en honor a Virginia Torrecilla, deseando que pronto puedan volverla a ver en las canchas, tras haber superado una operación en la cabeza donde le encontraron un tumor canceroso