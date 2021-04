Busca Tri femenil mejorar nivel en España

Reconocen que España, contra quienes se medirán hoy, llevan más trabajo adelantado, pero igual, ellas puedan hacer su propia historia

El Tricolor Femenil todavía no se puede poner a la par del trabajo que tiene su similar de España, ya que La Roja tiene un proceso de varios años y el cuadro nacional apenas suma cuatro partidos bajo el mando de Mónica Vergara.

Kenti Robles, lateral del cuadro nacional y Real Madrid, señaló que no están buscando exportar los conocimientos de una Liga a otra, sino vivir su propia historia.

«No diría exportar, es cierto que conozco bien a las compañeras de la Selección de España, ya llevan muchísimos años de trabajo, llevan muchos años con un proyecto sólido, nosotros apenas cuatro partidos con Mónica, es el inicio, tenemos ganas de crecer y seguir exhibiéndonos en este tipo de torneos y mañana será un partido importante», explicó en conferencia de prensa, previo al duelo que sostendrán con el cuadro español en Marbella.

Cecilia Santiago, portera del representativo nacional, dijo que el trabajo que se realiza es para buscar el crecimiento colectivo del Tri y van a aprovechar al 100 por ciento los partidos de Europa.

«El potencial que tienen estas selecciones es inmenso, desde el día número uno, Mónica nos hizo pensar en lo mejor y lo más intenso, en experiencias anteriores, pero estas jugadoras y este equipo está para cosas grandes y hemos trabajando de la mano con todo el staff, tenemos mucha confianza en las que están trabajando y esto va para ser grande», abundó.

Kenti también dejó en claro que no serán las mejores jugadores las que se enfrenten mañana a España, porque la estratega les dijo que en este conjunto todas son iguales, sin titulares ni suplentes, y todas tienen el mismo valor.

Finalmente ambas jugadoras decidieron no entrar al juego de Carlos Salcedo para responderle por sus comentarios vertidos en Twitter el fin de semana pasada, pero si dejaron en claro que el movimiento que se presentó tras el apoyo que se le dio a nivel mundial a la portera del cuadro merengue, María Isabel, quien fue criticada cuando habló de la misma pasión que se destila a nivel femenil y varonil, debe servir para buscar equidad de género y la punta de lanza para seguir en este camino.

«Agarrarnos de la mano de los comentarios de ‘Misa’ para seguir creciendo, es un tema que se debe trabajar, de nuestra situación estamos trabajado para hacer crecer de la menor manera lo que estamos haciendo», dijo Cecilia.

«No debemos entrar a hacer esas valores (caso Salcedo), y en el caso de ‘Misa’ agradecer el apoyo que ha tenido, se necesita, coger todo lo positivo para estos movimientos», recalcó Kenti.

Salcedo dijo el fin de semana en su cuenta de Twitter que el futbol es de contacto y no de Barbies