Avanza Cruz Azul a Cuartos de Final en la Concachampions

La Máquina pegó goliza de 8-0 al Arcahaie FC en juego de vuelta de los octavos, en el Estadio Azteca

Cruz Azul ya está en Cuartos de la Concachampions, tras golear 8-0 al Arcahaie FC, anoche por la vuelta de Octavos, en el Estadio Azteca.

La Máquina, que llegaba con el 0-0 de la ida disputada en República Dominicana, tuvo un compromiso sencillo frente a un club haitiano que ofreció cero resistencia y que para el complemento batalló físicamente con la altura de la Ciudad de México.

Lo peor fue que el portero CamyMarcelin le abrió la puerta al conjunto cementero para la goleada, apenas al 3′.

El guardameta fue incapaz de controlar un centro de Ignacio Rivero que no llevaba nada, dejando el balón en el área chica que Alexis Gutiérrez empujó al arco.

Marcelin salió al arco tras la ausencia de GoolyElien, quien no viajó a México al no conseguir su visa.

YoshimarYotún amplió la ventaja al 11′, antes de que Elías Hernández hiciera el tercero al 25′, con una bella estampa.

El volante remató de volea dentro del área un gran servicio de Adrián Aldrete.

Para el complemento, fue Santiago Giménez el protagonista al dar 3 asistencias, primero al robar un balón al 49′, que dejó en pies de Walter Montoya.

Luego, al 61′, Giménez se quitó a 3 rivales en el área, antes de ceder atrás para el zaguero Josué Reyes, quien sólo cruzó remate para el gol 5 del compromiso.

El hijo de Christian «Chaco» Giménez dio otra asistencia en un contragolpe, al ceder a Montoya para que empujara con el arco abierto, al 64′.

Cinco minutos más tarde, Bryan Angulo hizo el gol 7 al empujar a segundo poste un centro de Rodrigo Huescas.

Para el 75′, fue Juan Escobar quien sacó disparo para techar al portero Marcelin y cerrar la cuenta, quedándose La Máquina a 4 tantos de la mayor goleada que ha endilgado en el torneo de la Concacaf, un 12-2 sobre el Leslie Verdes, en 1996.

Cruz Azul ya está en Cuartos, donde espera al ganador del Toronto FC-León, y ahora se alistará para disputar el sábado al América, en la Liga MX.