Avala Tribunal acuerdo del INE contra sobrerepresentación en la Cámara de Diputados

La decisión del Instituto Nacional Electoral había sido impugnada por el partido Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo público el proyecto de sentencia del Magistrado Felipe Fuentes que propone confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, impugnado por el partido Morena.

«Se confirma, en la materia de análisis, el acuerdo impugnado. Se vincula a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, tras los comicios que se celebrarán el seis de junio de este año y una vez instalada la Legislatura correspondiente, informe a esta Sala Superior si en la configuración de las fracciones parlamentarias se respetaron los límites de sub y sobrerrepresentación», indica el proyecto.

La propuesta de resolución circula ya entre los siete magistrados de la sala superior y fue subido en la cuenta oficial del Tribunal en redes sociales.

El acuerdo del INE fue impugnado por Morena y en él aparecen como terceros interesados los partidos Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.

En el documento se recuerda que el 19 de marzo el Consejo General del INE aprobó un acuerdo por el cual estableció el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional, una vez conocidos los resultados de la elección del 6 de junio.

Por primera vez se propone aplicar el concepto de «afiliación efectiva» entre los candidatos que compitan por un cargo en la Cámara de Diputados, de tal forma que una fuerza política no sobrepase el límite constitucional del 8 por ciento de sobrerrepresentación.

El acuerdo pretende evitar que un candidato registrado por un partido se incorpore a un grupo parlamentario diferente del que ganó y con eso se pueda conseguir una mayoría que los consejeros consideran artificial y no respaldada en votos.