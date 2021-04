Atlas está a un paso de caer al sótano

El equipo empató ayer a cero goles ante Mazatlán, pese a que estaba urgido de ganar

El Atlas tenía la necesidad de ganar. Y en su obligación se dejó vencer por la presión para obtener un insípido empate de 0-0 ante Mazatlán, que en poco le ayuda en su lucha por evitar el último lugar en el Cociente. Deberá esperar que el Atlético de San Luis no gane, ya que de ser así, los Rojinegros volverán al sótano.

Por lo pronto llegó a 22 puntos, y se queda en el sexto lugar general.

En el primer tiempo el Atlas fue el que propuso más pero sin ser eficiente. Fiel a su costumbre, Diego Cocca respetó el once inicial que él consideró que le ofreció un buen funcionamiento en la derrota ante el León. Es decir, volvió a apostar por Milton Caraglio en el ataque y mantuvo en la banca a Julio Furch. Pero de nuevo Caraglio no fue la solución.

El que dio el aviso fue Jairo Torres al minuto 8 al entrar al área y disparar de derecha un servicio de cabeza de Ignacio Malcorra, pero el tiro del volante ofensivo pasó por encima del travesaño.

El Atlas siguió conservando el balón en su poder y cuando lo perdió contuvo el avance tímido de Mazatlán con Walter Sandoval, Fernando Aristiguieta, y Camilo Sanvezzo incapaces de cruzar el muro rojinegro.

Hasta el 36′ Renato Ibarra, quien había inquietado a la zaga mazatleca con fintas y desbordes, logró un disparo potente que desvió espectacular el joven arquero Ricardo Gutiérrez.

Para la segunda parte, Cocca sorprendió al enviar al banquillo a Ibarra para darle oportunidad al canterano Ozziel Herrera.

Pese a que el Atlas prolongó su dominio, y el ajuste no funcionó ya que Herrera no logró involucrarse al juego.

Márquez tendría una opción al inicio de la segunda parte, Caraglio remató de cabeza poco antes de salir al 74 para darle su lugar a Furch.

Mazatlán renunció al ataque, y el Atlas fue el que más buscó, pero su principal recurso se apoyó en el tiro de media distancia, y el que más cerca estuvo fue Bryan Trejo con un tiro que estrelló en el travesaño en tiempo de compensación.