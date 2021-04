Atestigua gobernadora entrega de becas

Para garantizar que niñas, niños y jóvenes de Sonora continúen con su educación, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó la entrega de becas académicas, de apoyo para internet y estímulos educativos a estudiantes de las zonas rurales de Hermosillo, como La Victoria, San Pedro El Saucito, El Tazajal, Estación Zamora y El Tronconal.

Acompañada por Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura (SEC) y de Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la mandataria estatal visitó la Escuela Primaria “Independencia” del ejido La Victoria y el Preescolar “Emiliano Zapata”, de San Pedro El Saucito, donde señaló que la principal herramienta que se le puede dejar a la infancia y juventud sonorense es la educación, por eso la importancia de entregar estos apoyos para que continúen su educación y sean personas de bien.

“Para mí es muy importante continuar con las becas, que las becas se dieran en tiempo y forma, lo más importante que le podemos a nuestros hijos es la educación, por eso me empeñé en seguir entregando las becas, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido”, afirmó.

En lo que va de su administración, se han entregado más de 253 mil becas y estímulos educativos, destacó Pavlovich Arellano, quien añadió que, desde el inicio de su gobierno, el tema de las becas y apoyos académicos ha sido prioritario y, a pesar de las dificultades que ha traído consigo la pandemia por el COVID-19, se crearon estrategias para llevar este beneficio de forma oportuna y transparente.

“Siempre les dije que yo iba a ser una mujer de palabra, que les iba a cumplir, que lo que se podía, se podía y lo que no, no, y en el tema de las becas he cumplido, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, las becas se siguen entregando”, apuntó.

La titular del Ejecutivo Estatal entregó becas y estímulos educativos para nivel Básico a estudiantes de escuelas públicas; apoyos de internet y becas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) para residentes de las citadas zonas rurales de Hermosillo